Jágr sa vracia domov, Kladno už vybavuje transfer kartu

KLADNO 29. januára (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia hokejového Kladna sa môžu tešiť na návrat svojho kráľa - legendárny Jaromír Jágr si opäť zahrá za materský klub, ktorý sám vlastní. Štyridsaťpäťročný krídelník si totiž už v Kanade balí kufre. V zámorskej NHL odohral v tejto sezóne za Calgary Flames 22 zápasov s bilanciou 1 gól a 6 asistencií.

Pripravený na návrat do Česka

"Plamene" ho však v nedeľu zaradili na listinu nechránených hráčov a po jeho službách nesiahol žiadny z konkurenčných tímov. Už mu nič nebráni, aby sa vrátil do rodného Kladna, ktoré pôsobí v druhej najvyššej českej súťaži.





"Jaromír Jágr je pripravený na návrat do Česka a chce pomôcť rytierom k návratu do extraligy. Aby za nás mohol nastúpiť, musíme splniť všetky úradné náležitosti do konca januára, keď podľa pravidiel Českého zväzu ľadového hokeja končí prestupový termín,“ uviedol tlačový hovorca klubu Rytíři Kladno Vít Heral na oficiálnom tímovom webe. Jágr hral za Kladno zatiaľ naposledy vo výlukovej sezóne 2012/2013.

Deviata zámorská destinácia

Odchod Jágra do rodného Kladna potvrdil aj oficiálny web NHL. "Chcem sa poďakovať generálnemu manažérovi Bradovi Trelivingovi a organizácii Calgary Flames za to, že mi dali šancu byť súčasťou tohto klubu a mohol som pokračovať v kariére v NHL. Som však sklamaný, že veci nešli tak, ako som si predstavoval. Podpísalo sa pod to niekoľko okolností. Som veľmi vďačný Flames, fanúšikom a mestu Calgary za to, že ma vrelo privítali. Teraz sa teším, že v sezóne budem pokračovať v Kladne," uviedol Jágr na webe NHL.com.

"Plamene" podpísali s Jágrom kontrakt na jednu sezónu v hodnote milión amerických dolárov začiatkom októbra 2017. Druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL však nenaplnil výkonnostné očakávania a navyše ho sužovali zdravotné problémy.

1733 zápasov v NHL

Calgary bola jeho deviata zámorská destinácia. Podľa portálu hokej.cz by Jágrova zmluva s Calgary mala zostať v platnosti a klub by po ňom mohol siahnuť neskôr, trebárs vo finále Stanleyho pohára.

Je možné, že Jágrova kariéra v zámorskej profilige je definitívne minulosťou. V NHL odohral dovedna 1733 zápasov základnej časti profiligy s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií.

Viac štartov nazbieral v minulosti už len Gordie Howe (1767), Jágr za ním zaostáva o 34 duelov. V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty.

Stanleyho pohár získal dvakrát - v rokoch 1991 a 1992 s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť. Päťkrát zisk Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov. Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu

