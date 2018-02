Jágr sa pri návrate do Česka zaskvel troma asistenciami, Nedvěd sa rozlúčil dvoma bodmi

LIBEREC 3. februára (WebNoviny.sk) - Ostro sledované sobotňajšie stretnutie českej druhej najvyššej hokejovej súťaže medzi Benátkami nad Jizerou a Kladnom prinieslo hladký triumf hostí 7:2, viac však počas celého duelu pútala prítomnosť dvoch legiend.

Za domácich sa na ľade predstavil 46-ročný Petr Nedvěd, za hostí o rok mladší Jaromír Jágr. Pre veľký záujem sa zápas hral v Liberci a sledovala ho vypredaná hala s kapacitou 7500 divákov.





Petr Nedvěd vykorčuľoval na súťažný ľad premiérovo od jari 2014, sobotňajší zápas proti Jágrovmu Kladnu bol jeho oficiálnou rozlúčkou s hráčskou kariérou. Pre fenomenálneho Jágra to bol prvý duel od návratu do Česka, po odchode zo zámorskej NHL. Ani jeden zo spomenutých veteránov nezostal nič dlžný svojej povesti - Nedvěd zaznamenal gól a asistenciu, Jágr asistoval pri prvých troch góloch družstva, ktoré sám vlastní. Po záverečnom klaksóne oboch vyhlásili za najlepších hráčov stretnutia, legendy si potom dlhé minúty vychutnávali potlesk tribún. Petr Nedvěd si symbolicky sňal dres a hodil ho do publika.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.