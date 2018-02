Jágr nedohral sobotňajší zápas, so zakrvavenou tvárou odišiel do šatne

KLADNO 17. februára (WebNoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr nedohral sobotňajšie stretnutie Kladna proti Havířovu v rámci 50. kola tamojšej druhej najvyššej súťaže.





Legendárny útočník absolvoval iba 92 sekúnd, potom ho zozadu narazil na mantinel útočník AZ Havířov Marek Sikora. Štyridsaťšesťročný Jágr sa ihneď porúčal k ľadu a chvíľu na ňom zotrval.

Po príjazde záchranárov s nosidlami vstal a s pomocou lekára, no po svojich, odišiel so zakrvavenou tvárou do šatne. Rozhodcovia zákrok neposúdili ako nedovolený. Kladno napokon triumfovalo 4:1 a je na 3. mieste tabuľky WSM ligy, Havířovu patrí 7. pozícia.

Havířovský Sikora právě takhle atakoval Jaromíra Jágra, který se už delší dobu nezvedá. pic.twitter.com/pSGlBp2JoG &mdash Vilém Franěk (@vildafranek) 17. februára 2018

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Elektronická koža Vám zmeria tlak, teplotu a môžete s ňou hrať aj videohry!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.