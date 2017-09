Jágr je na čele rebríčka voľných hráčov bez zmluvy v NHL, medzi nepodpísanými sú aj ďalšie esá

NEW YORK 15. septembra (WebNoviny.sk) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr je na čele rebríčka voľných hráčov bez zmluvy v zámorskej NHL, hodnotenie priniesol oficiálny web tejto súťaže zámorskej hokejovej NHL.

Jágr je ochotný ešte čakať

Štyridsaťpäťročná stále hrajúca legenda svetového hokeja a zároveň najproduktívnejší Európan v histórii profiligy napriek vysokému veku stále túži pôsobiť v tejto súťaži. "Milujem hokej v NHL. Preto som ochotný ešte čakať," povedal nedávno Jágr v rozhovore pre Českú televíziu.





Podľa jeho spoluhráča z ostatných sezón vo farbách Floridy Panthers Jonathana Huberdeaua český krídelník patrí do NHL. "Som si istý, že mu tím dá ešte šancu. S ohľadom na jeho vek to ani nie je šanca. Rozhodne podľa môjho názoru ešte má na to, aby hral v NHL," povedal pre Huberdeau.





Česko má v osemčlennom zozname ďalších dvoch zástupcov, okrem Jágra v ňom figurujú aj obranca Zbyněk Michálek a útočník Jiří Hudler.

Athanasiou má v zálohe KHL

Medzi hráčmi, ktorí zatiaľ zostávajú bez kontraktu, je možné nájsť aj ďalších veteránov. Nachádza sa medzi nimi aj 38-ročný útočník Brian Gionta, ale ten v otázke budúcnosti ešte nemá úplne jasno.

"Brian sa ohľadom svojej budúcnosti ešte nerozhodol. Záujem o neho má viacero tímov, ale sám ešte nevie, či s niektorým podpíše zmluvu," informoval jeho agent Steve Barlett. V uplynulej sezóne hral Gionta za Buffalo, v 82 zápasoch základnej časti mal bilanciu 15 gólov a 20 asistencií. Otázku budúcnosti ešte nemá vyriešenú ani Jarome Iginla, ktorý hral v ostatnej sezóne za Colorado a Los Angeles.

Bez zmluvy v NHL je aj 36-ročný americký bek John-Michael Liles a na nový kontrakt čakajú aj dvaja mladíci. Dvadsaťtriročný kanadský útočník Josh Anderson sa zatiaľ nedohodol s Columbusom, jeho krajan a rovesník Andreas Athanasiou po pôsobení v Detroite má údajne v zálohe ponuku z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). "Mali sme už niekoľko debát. Nebudem však vyjednávať proti KHL," uviedol manažér Red Wings Ken Holland pre Detroit Free Press.

