Ja nikam neodchádzam, povedal Fico po podaní demisie do rúk prezidenta Kisku

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Robert Fico ubezpečil prezidenta Andreja Kisku, že chce byť aktívnym predsedom politickej strany Smer-SD. Povedal to po tom, čo vo štvrtok podal demisiu prezidentovi.

"Moje rozhodnutie podať demisiu je suverénne a jediným cieľom tohto rozhodnutia je zabrániť chaosu v tomto štáte a zabezpečiť stabilitu. Nebudem zneužívať atmosféru prezidentského paláca na to, aby som pomenúval pánov a dámy, ktorí mali chuť zobrať do rúk moc na Slovensku. Som presvedčený, že rozhodnutie zostaviť novú vládu je správnym krokom k stabilite SR. Pretože predčasné parlamentné voľby by žiadnu stabilitu nepriniesli," uviedol.

Ficova kritika opozície

Podľa Fica by vláda po predčasných voľbách musela vzniknúť z päť - šesť strán, "z ľudí, ktorí nie su schopní komunikovať a z ľudí, ktorí sú pre Slovensko aj do určitej miery nebezpeční". Fico narážal na stranu SaS, ktorá má podľa neho "protieurópske postoje", čo by pre Slovensko nebolo podľa Fica dobré.



Prezidenta Kisku vo štvrtok ubezpečil, že "nikam neodchádza". "Ja chcem byť aktívny predseda politickej strany. Nominácia Petra Pellegriniho je najprirodzenejšia vec. Peter Pellegrini je integrálne spojený so stranou Smer-SD od roku 2000. Zastával významné pozície, bol ministrom, štátnym tajomníkom, predsedom národnej rady a teraz podpredsedom vlády. Je bytostne spätý so sociálnou demokraciu. Moja úloha bude držať chrbát novému predsedovi vlády. Mojou úlohou bude, aby som tlačil na tie priority, ktoré sú dôležité pre stranu Smer-SD. Toto je parlamentná demokracia, ktorá je postavená na princípe politických strán," povedal Fico.

Stretnutie Koaličnej rady

Medzi prioritami Fico spomenul jasnú proeurópsku orientáciu SR, orientáciu na strategické partnerstvá v rámci NATO.

"Chcem, aby sa presadzovala myšlienka silného sociálneho štátu," uviedol a dodal, že v tom bude mať Pellegrini jeho podporu. Fico povedal, že Pellegrini bude mať na čom stavať. Pripomenul hospodársky rast, infláciu a verejný dlh pod kontrolou, ako i najnižšiu nezamestnanosť.



Koaličná rada sa podľa Fica stretne v najbližšom čase a on sa na nej bude ako predseda Smeru-SD zúčastňovať. V krátkom čase chcú informovať prezidenta o tom, kto všetko by v novej vláde mohol byť.

Podľa Fica minimálne v otázke zahraničnej politike mal s Kiskom rovnaké názory. "Vôbec sa nelúčim. Skoro sa uvidíme," uviedol s tým, že tlačová beseda by mohla byť aj najbližší víkend. Záleží od rokovaní Koaličnej rady.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.