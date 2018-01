Izraelské úrady dali africkým migrantom tri mesiace na to, aby opustili krajinu

JERUZALEM 2. januára (WebNoviny.sk) — Izrael dal tisíckam migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do krajiny, tri mesiace na to, aby ju opustili. V opačnom prípade im pohrozil väzením. Imigračný úrad vyzval tento týždeň migrantov prevažne zo Sudánu a Eritrey, aby odišli "do svojej krajiny alebo tretej krajiny", čím myslel Rwandu alebo Ugandu. Tí, ktorí tak spravia do konca marca, dostanú 3 500 dolárov (v prepočte 2 900 eur) i preplatenú letenku. Ľudskoprávni aktivisti už tento krok odsúdili a tvrdia, že vyhostenie ohrozí životy týchto utečencov.





Predtým, než Izrael postavil bariéru pozdĺž svojich hraníc s Egyptom, prišli do krajiny tisíce Afričanov. Mnohí tvrdia, že utekajú pred konfliktmi a prenasledovaním a usilujú sa získať štatút utečencov. Izrael ich však nazýva "votrelcami" a tvrdí, že ide najmä o ekonomických migrantov, ktorých počet ohrozuje židovský charakter štátu.

