Izrael sa s OSN dohodol a do Európy počas piatich rokov pošle tisícky afrických migrantov

JERUZALEM 3. apríla (WebNoviny.sk) - Izrael sa v pondelok dohodol s Organizáciou Spojených národov (OSN) na zrušení plánov deportovať afrických žiadateľov o azyl z krajiny a namiesto toho ich mnohých presídlia do krajín na Západe.

V pondelok to oznámila kancelária premiéra Benajmina Netanjahua, podľa ktorej na základe "bezprecedentného pochopenia" s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pošlú vyše 16-tisíc migrantov do rôznych západných krajín, ktoré budú ochotné ich prijať.

Podľa Šloma Mor-Josefa z ministerstva vnútra by podľa dohody afrických migrantov z Izraela prijímali krajiny Európskej únie, Kanada a USA.

Migranti dostanú oficiálny status

Premiérova kancelária uviedla, že dohodu plánujú zrealizovať v troch etapách v priebehu piatich rokov. Mnohých zo zostávajúcich migrantov úrady integrujú a udelia im oficiálny status.

Pondelňajšia dohoda odvracia hrozbu núteného vysťahovania migrantov do nemenovaných afrických štátov, pravdepodobne Rwandy a Ugandy, s ktorými sa Izrael potajme dohodol. Izrael plánoval začať s deportáciami 1. apríla. Niektorí migranti, ktorí sa z Izraela vrátili do Afriky skôr, hlásili po príchode do Rwandy zneužívanie a nedodržiavanie sľubov. V niektorých prípadoch im odobrali cestovné doklady a poslali ich do Ugandy.

Netanjahu počas spoločnej tlačovej konferencie s ministrom vnútra Arjem Derim uviedol, že plán s deportáciami zrušili po tom, čo začalo byť jasné že "tretia krajina" nezvládne príjem migrantov. "Otvorili sme pascu, v ktorej by všetci uviazli," uviedol s tým, že pondelková dohoda je najlepšou dostupnou možnosťou.

V Izraeli je asi 35 až 40-tisíc migrantov

Netanjahuova kancelária okrem iného tiež uviedla, že v rámci zmien pôvodného plánu, ktoré viedli k spomínanej dohode, plánuje vláda aj rozvoj a renováciu južného Tel Avivu. Tam sa usídlili tisícky Afričanov, ktorí pred vybudovaním bariéry pozdĺž hraníc s Egyptom v roku 2012 utiekli do Izraela zo svojich domovských krajín.

V Izraeli sa nachádza asi 35 až 40-tisíc migrantov, prevažne z Eritrey a Sudánu, ktorí tvrdia, že utiekli pred konfliktmi a prenasledovaním. Izrael naopak tvrdí, že ide väčšinou o ekonomických migrantov, ktorých počet ohrozuje židovský charakter štátu a nemá právnu povinnosť ich v krajine nechať.

Kritici v Izraeli a židovská komunita v USA tvrdili, že deportácia nie je etická a poškodí povesť Izraela, ktorý je vnímaný ako útočisko pre židovských utečencov. Izraelské médiá uviedli, že práve tlak amerických židov ovplyvnil rozhodovanie predstaviteľov krajiny.

