Izrael odvolal dohodu s OSN o presídlení afrických migrantov do Európy

JERUZALEM 3. apríla (WebNoviny.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odvolal dohodu s Organizáciou Spojených národov o presídlení afrických migrantov z Izraela do západných krajín.

V televíznom oznámení uviedol, že dohodu prehodnotil po tom, ako sa v utorok stretol s nahnevanými obyvateľmi mestských častí na juhu Tel Avivu, kde sa usadili tisícky Afričanov, a vypočul si ich obavy. Premiér pritom už niekoľko hodín po jej prijatí vyhlásil, že dohodu pozastaví.

Zrušili plány na deportovanie

počas televíziou vysielanej tlačovej konferencie. Daná dohoda s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zrušila pôvodné plány vlády deportovať desiatky tisíc afrických žiadateľov o azyl z Izraela do nemenovanej africkej krajiny a namiesto toho garantovala presídlenie vyše 16-tisíc z nich do krajín na Západe, ktoré by ich boli ochotné prijať.

V Izraeli žije okolo 35-tisíc migrantov a tí, ktorých by nepresídlili na Západ, by mohli zostať, s tým, že by ich rozmiestnili po krajine. Dohoda tiež zahŕňala rozvoj a renováciu južného Tel Avivu.



Ako informuje agentúra AP, obyvatelia južného Tel Avivu mali však s dohodou problém. Tvrdili, že nerešpektuje ich potreby a požadovali uistenie, že zvyšných afrických azylantov úrady naozaj rozmiestnia po Izraeli.

Migranti majú aj zástancov

Netanjahu po prijatí dohody čelil veľkej kritike zo strany nacionalistických spojencov aj z radov jeho vlastnej strany Likud. Podľa nich by totiž aj napriek presídleniu migrantov, umožnili ďalším tisíckam Afričanov zotrvať v Izraeli. Minister školstva Naftali Bennett napríklad na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že by daná dohoda vytvorila "precedens udeľovania trvalého pobytu v Izraeli nelegálnym infiltrátorom".



Migranti však majú v krajine aj zástancov. Tí ich podporili aj počas protestov pred vládnymi budovami v Jeruzaleme a Tel Avive, ktoré sa konali počas premiérovho stretnutia so spomínanými zástupcami obyvateľov z južných častí mesta.

Väčšina zo spomínaných afrických migrantov je z Eritrey a Sudánu, pričom tvrdia, že ušli pred konfliktmi a prenasledovaním. Izrael naopak tvrdí, že ide väčšinou o ekonomických migrantov, ktorých počet ohrozuje židovský charakter štátu.

