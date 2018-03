Ivona Fialková mala na pretekoch v Kontiolahti väčšiu radosť z hromadného štartu ako z výsledku

KONTIOLAHTI 10. marca (WebNoviny.sk) - Ivona Fialková bola v piatok na 14. mieste prekvapivo najlepšou Slovenkou v šprinte na 7,5 km vo fínskom Kontiolahti v rámci 7. kola biatlonového Svetového pohára, po zlepšení osobného rekordu našla paralely s doterajším maximom v podobe 17. priečky z minulosezónneho Pjongčangu.

"Veruže som si spomenula na vlaňajší zlom, keď som na MS veľmi dobre šla štafetu a potom som začala tretí trimester životným výsledkom. Teraz sa to zopakovalo, ale vieme, že biatlon je zradný: raz ste hore, raz dolu, s mojou nevyspytateľnou streľbou o to viac. Závery by som teda z toho nerobila, ale veľmi sa teším na ďalšie štarty," uviedla pre web Biatlon-Info.sk 23-ročná rodáčka z Brezna, ktorá sa vo februári na ZOH v spomenutom juhokórejskom Pjongčangu podieľala na vynikajúcom piatom mieste tímu SR v klasickej štafete.

Streľbu komplikoval vietor

"S trénerom Martinom Bajčičákom máme dobre nastavené rozloženie síl. Začínam trošku pomalšie, aby som zvládla dobre celých 7,5 kilometra a udýchala to na strelnici. Šlo sa mi fajn, zrýchľovala som, hoci v poslednom kole mi už sily rapídne ubúdali. Už som sa potkýnala o vlastné nohy," s úsmevom priznala I. Fialková pre uvedený zdroj a pokračovala v rekapitulácii:



"Na strelnici fúkalo. Vietor sa síce netočil, ale bol dosť silný. Pred ležkou som cvakala ešte proti vetru a výborne to vyšlo. Položka bola bezproblémová. Potom som si len povedala, že sa nezľaknem stojky. Keď som prišla na strelnicu, chcela som sa postaviť za pretekárku do závetria. Videla som, že asi začína strieľať, lebo ešte nemala zostrelený terč. V momente, keď som sa vedľa nej postavila, však ona odišla s piatimi chybami. Nebolo mi všetko jedno... Skoncentrovala som sa však a zvládla som to napriek tomu, že vietor vôbec neustával. Chybu som urobila hore, takže bola zbytočná, nemala nič s vetrom."

Predstaví sa aj Kuzminová

Bonusom pre mladšiu zo sestier Fialkových je prienik medzi tridsiatku aktérok nedeľňajších pretekov na 12,5 km s hromadným štartom: "Priznám sa, že najväčšiu radosť mám z toho masového štartu - väčšiu ako zo samotného výsledku a môjho maxima. Bolo mojím snom dostať sa do tejto disciplíny a som tam. Skvelé! Už som bola dosť pesimistická, že sa mi to v tejto sezóne asi nepodarí."



V mass-štarte sa, samozrejme, predstaví aj Anastasia Kuzminová, zatiaľ čo absentovať bude Paulína Fialková. Obe v rýchlostných pretekoch urobili štyri chyby a museli sa uspokojiť s 30. miestom, resp. s 51. priečkou. Ivona Fialková pri jednom nesklopenom terčíku zaostala o 47,9 sekundy za bieloruskou víťazkou Dariou Domračevovou, ktorá sa tiež pomýlila raz v stoji.





Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.