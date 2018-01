Insigne prepustil miesto Hamšíkovi a na lavičke SSC Neapol sa strhla ostrá slovná prestrelka

BERGAMO 23. januára (WebNoviny.sk) - Útočník Lorenzo Insigne nedávno vyhlásil, že dokáže prekonať rekord Slováka Marka Hamšíka v počte presných zásahov za taliansky futbalový klub SSC Neapol.

V nedeľňajšom zápase 21. kola Serie A na trávniku Atalanty Bergamo sa však nevyznamenal. Dvadsaťšesťročný Insigne ťažko niesol moment zo 74. min, keď musel prepustiť svoje miesto na ihrisku slovenskému kapitánovi SSC Hamšíkovi. Keď prechádzal okolo trénera Maurizia Sarriho, zasyčal smerom k nemu: "Ty nula".





Kouč sa nedal a zakontroval: "Pokračuj rovno a sklapni." Insigne sa napokon na lavičke upokojil a spolu s ďalšími náhradníkmi dopozeral zápas, ktorý sa napokon skončil .

Insigne by si po takomto správaní u iných trénerov už možno nezahral, no Sarri sa po stretnutí tváril, že celý incident berie s nadhľadom. "Takéto veci sú normálne. Nič zvláštne sa nestalo. Na tréningoch sa takto hádame trikrát do týždňa a vždy sa to skončí mojimi slovami na Lorenza, aby držal hubu," s úsmevom vyhlásil 59-ročný Sarri.

