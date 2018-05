Iniciatíva Kultúrny reparát vraj zavádza, Pellegrini nehodnotí Laššákovú podľa otvorených listov

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že nebude hodnotiť prácu ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) na základe otvorených listov.

O liste sa dozvedel z médií

Ako povedal vo štvrtok 3. mája na tlačovej besede po skončení výjazdového rokovania vlády vo Vranove nad Topľou, Laššákovú navrhol vymenovať za ministerku kultúry a jej prácu bude vyhodnocovať na základe reálnych faktov.

„Ja som zatiaľ nepostrehol v jej práci nič, čo by nejakým spôsobom ohrozilo kultúrny život Slovenska. Ani som nezachytil, že by nejaká kultúrna ustanovizeň zrazu nemala prostriedky na svoj chod alebo by sa nemohla plnohodnotne venovať svojej práci. Keby sa tak začalo diať, tak, samozrejme, zasiahnem,“ konštatoval.

Len mu kázali odvolať ministerku

O štvrtkovom otvorenom liste iniciatívy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! sa dozvedel z médií, keďže od štvrtka je na dvojdňových výjazdových rokovaniach vlády v Prešovskom a Košickom kraji.

Pellegrini podľa vlastných slov eviduje opätovný list umelcov, no eviduje aj opačnú petíciu na podporu ministerky kultúry. Mrzí ho, že umelci tvrdili, že sa: „Pokúšali dvakrát so mnou stretnúť a ja som sa s nimi stretnúť odmietol. Dal som si tú námahu a pozrel som si, či ma kontaktovali a ako ma kontaktovali.



Môžem potvrdiť, že mi dvakrát poslali e-mail, v ktorom mi len odkázali, že mám odvolať pani ministerku, a v tomto treťom liste mi opäť len odkazujú, že mám pani ministerku odvolať, a v závere konštatujú, že ak by som náhodou mal potrebu sa s nimi stretnúť, tak že sú na stretnutie pripravení. Čiže ani z toho listu nie je úplne zrejmé, že by sa dožadovali stretnutia so mnou,“ povedal.

Laššáková neodstúpi

Predseda vlády tak reagoval na požiadavky umelcov podpísaných pod iniciatívu Žiadame okamžitý kultúrny reparát!, ku ktorej sa pripojilo približne dvetisíc signatárov.

Desiatky predstaviteľov „Kultúrny reparát“ vo štvrtok 3. mája žiadali pred Úradom vlády SR v Bratislave odchod ministerky kultúry Laššákovej, systémové zmeny a diskusiu s premiérom Pellegrinim o novom šéfovi rezortu kultúry. Adresovali Pellegrinimu v poradí tretí list, v ktorom ho vyzvali, aby podnikol náležité opatrenia a na post ministra kultúry navrhol „osobnosť, ktorá sa svojou kvalifikovanosťou bude môcť uchádzať o dôveru verejnosti“.

Dokedy sa má premiér Pellegrini vyjadriť alebo priamo konať, signatári otvoreného listu nekonkretizovali. Herci a umelci sa s novou ministerkou kultúry stretli ešte 17. apríla tohto roka. Laššáková po stretnutí oznámila, že zo svojej funkcie neodstúpi, a chce odbornú obec presvedčiť o svojej kompetencii najmä prácou.

Nedostatočné skúsenosti

Podľa iniciatívy Laššáková svojimi výrokmi po stretnutí potvrdila, že nie je kompetentná viesť ministerstvo, pretože u nej absentujú predovšetkým praktické skúsenosti či riadenie takej veľkej inštitúcie na celonárodnej úrovni.

Výzva Žiadame okamžitý kultúrny reparát! ktorú iniciovalo 322 osobností kultúrnej obce, pod ktorú sa podpísalo približne 2 000 ľudí, žiada odchod novej ministerky a obsadenie tohto postu odborníkom. Výzvu na webstránke zverejnili v nedeľu 25. marca.

