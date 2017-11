Ingenico Group: inovatívne platobné riešenia zvyšujú príjmy charitatívnych organizácií

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Bezhotovostné darcovstvo naberá na dôležitosti. Ako upozorňuje Ingenico Group (Euronext: FR0000125346-ING), globálny líder v oblasti platieb, štatistiky z nadnárodného sviatku charity, Giving Tuesday (darovacieho utorka), vykazujú neustály nárast tak v počte ako aj výške príspevkov. V roku 2016 vyzbierali globálne charitatívne organizácie počas tohto jediného dňa na celom svete vyše 168 miliónov USD, kým v roku 2015 to bolo iba 117 miliónov dolárov. V medziročnom porovnaní ide o 44 % nárast. Dnes sa do tejto akcie po prvý krát zapojí aj Slovensko. Stane sa tak jednou z cca stovky krajín, kam sa už Giving Tuesday rozšíril. Zapojiť sa budú môcť tak firmy, ako aj jednotlivci. Možnosti darovania sa pritom neobmedzujú iba na financie, prispieť možno aj materiálnymi darmi, no aj časom, know-how či mediálnym priestorom.

Čo sa týka peňažnej podpory, Slovensko zaznamenáva v online charitatívnom darcovstve dynamický rast. Podľa údajov charitatívnej stránky ludialudom.sk, jej prispievatelia venovali dary v hodnote 3,5 milióna eur, a to ešte pred šiestym výročím fungovania tohto webu. Portál v súčasnosti eviduje viac ako 62 800 donorov, ktorí prispeli takmer 160 000 krát. Štatistiky portálu prezrádzajú, že Slováci peniaze darujú predovšetkým pomocou internet bankingu a platby kartou.

V snahe podporiť a uľahčiť charitatívne darcovstvo, Ingenico Group naďalej rozširuje využívanie nových funkcií v platobných termináloch Telium Tetra Desk 5000, čím pomáha obchodníkom podporovať miestne občianske a firemné charitatívne iniciatívy. Terminály Telium Tetra, ktorých aplikačné rozhranie beží na platforme HTML5, umožňujú programátorom a developerom pridávať pre-pay funkcionality. Tie presmerujú platby v prospech charitatívnych a neziskových organizácií, ktoré chce zákazník podporiť. Jediným kliknutím pred potvrdením platby kupujúci schváli prevod peňazí na podporu dobrej veci.

Okrem toho, Ingenico Group dodáva svojím partnerom interaktívne kiosky s dotykovým displejom za účelom získavania príspevkov na charitatívne účely. Napríklad, v ZOO Praha môžu návštevníci pomocou dotykových panelov na informačných miestach prispieť na ochranu ohrozených živočíšnych druhov. Návštevníci jednoducho ťuknú na fotografiu, vyberú sumu, ktorú chcú darovať a priložia svoju bezkontaktnú platobnú kartu na čítačku v kiosku.

Ingenico Group testovalo a zlepšovalo funkcionality darovania peňazí prostredníctvom spolupráce s vybranými lokálnymi partnermi na Slovensku od začiatku tohto roka. Na Slovensku Ingenico iba nedávno pomohlo Nadácii Pontis so zbieraním peňazí na tohtoročnom festivale Pohoda pre jej projekt DobraKrajina.sk, ktorý získava prostriedky na pomoc ľuďom bez domova. Ingenico Group v spolupráci so spoločnosťou Visa pripravili charitatívne boxy, ktoré umožnili návštevníkom stanu Dobrej Krajiny darovať peniaze pomocou bezkontaktných platobných kariet. Ingenico momentálne vyvíja úsilie na podporu ďalších charitatívnych projektov na Slovensku. Nedávno odštartovalo spoluprácu s Nadáciou Tatra Banky.

“Príspevky na charitu sú ďalším segmentom v odvetví platobného priemyslu, ktorý demonštruje hodnotu a vplyv rýchlych a jednoducho použiteľných platobných riešení. Naše skúsenosti hovoria, že bezkontaktné platby a integrácia funkcie darovania do platobných terminálov výrazne zvýšili ochotu zákazníkov venovať peniaze. Možnosti darovania na jeden klik, ako súčasť platobných procesov, generujú na jednej strane nový zdroj príjmov pre charitatívne a neziskové organizácie, na strane druhej zlepšujú reputáciu obchodníkov a tých, ktorí prispievajú svojim komunitám,“ hovorí Martina Kirchrathová, country manažérka Ingenico Česká republika a Slovensko.

