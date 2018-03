Informatizácia potrebuje zmenu myslenia, tvrdí Raši a chce ponúknuť pohľad koncového užívateľa

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - V oblasti informatizácie by sa malo zmeniť myslenie. Uviedol to kandidát na podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Raši poznamenal, že síce nie je špecialista z oblasti IT, chcel by však poskytnúť pohľad zo strany koncového užívateľa. Informatizácia podľa neho nemá byť len o hardvérových riešeniach, zmeniť by sa však mali procesy, či zaviesť pravidlo "jedenkrát a dosť".



"Prichádzame do fázy, keď úrad, ktorý patrí pod podpredsedu vlády, môže ponúknuť ľuďom niečo, čo reálne v živote pocítia. Zdôrazňujem, že ide o úrad, ktorý funguje sám, ktorý je z môjho pohľadu absolútne odborný," povedal Raši.

Prioritou budúceho vicepremiéra v prípade eurofondov je transparentnosť a zjednodušenie procesov. Z hľadiska investícií chce Raši pripraviť stratégiu na približne 10 až 15 rokov.

,

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.