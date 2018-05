India dominuje zoznamu s najviac znečisteným vzduchom, môže za to jej rýchly priemyselný rozvoj

NAÍ DILLÍ 3. mája (WebNoviny.sk) - Desať indických miest má najviac znečistený vzduch na svete. Vyplýva to zo zoznamu 20 miest sveta s najviac znečisteným ovzduším, ktorý zostavila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Práve prvých desať priečok obsadila India, ktorá má v zozname dovedna štrnásť miest. Údaje zaznamenávajú situáciu za rok 2016.

Na prvej priečke sa umiestnilo priemyselné mesto Kánpur, v ktorom namerali najvyššiu koncentráciu prachových častíc PM2,5, ktoré napríklad zvyšujú riziko dýchacích a srdcovocievnych ochorení.

Nedostatočná priemyselná regulácia

Hladina týchto častíc v Kánpure dosahovala hodnotu 173, čo je 17-krát viac ako je odporúčaný limit WHO. Hlavné mesto Naí Dillí je šieste na svete s najviac znečisteným vzduchom. WHO do zoznamu zahrnula aj niekoľko čínskych miest či hlavné mesto Mongolska Ulanbátar.





India v uplynulých dvoch desaťročiach zaznamenala rýchly rozvoj, odzrkadlilo sa to však na väčšom znečistení ovzdušia. Nedostatočná priemyselná regulácia sa napríklad podpísala pod to, že továrne nedodržiavajú opatrenia na kontrolu znečistenia ovzdušia a rýchla výstavba má zase za následok zvyšovanie koncentrácie prachových častíc PM2,5.

Prístup k čistejším palivám nemajú

Podľa dát WHO dýcha znečistený vzduch deväť z desiatich ľudí na svete. Vonkajšie znečistenie ovzdušia malo v roku 2016 za následok úmrtia 4,2 milióna ľudí. V dôsledku "varenia s pomocou znečisťujúcich palív a technológií" zomrelo v tom istom čase približne 3,8 milióna osôb. Vyše tri miliardy ľudí na svete pritom stále nemajú prístup k čistejším palivám a technológiám v domácnosti.





"Je neprijateľné, že viac ako tri miliardy ľudí - väčšina z nich ženy a deti - každý deň stále dýchajú smrteľný dym z používania znečisťujúcich pecí a palív vo svojich domácnostiach. Ak urýchlene nezakročíme v oblasti znečistenia vzduchu, nikdy sa nepriblížime k dosiahnutiu udržateľného rozvoja," vyjadril sa v tejto súvislosti generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránok www.bbc.com a www.who.int.

