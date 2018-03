Iľja Kovaľčuk nevylúčil návrat do NHL, túži po Triple Gold Clube

PETROHRAD 16. marca (WebNoviny.sk) - Ruská hokejová hviezda Iľja Kovaľčuk prezradila, že zvažuje návrat do zámorskej NHL. Tridsaťštyriročný útočník piaty rok pôsobí v domácej KHL v drese SKA Petrohrad. Po tejto sezóne mu však končí zmluva s tímom z "Benátok severu".

"Teraz sa sústredím iba na ziska Gagarinovho pohára, v lete však preskúmam všetky možnosti. Ak by sa naskytla možnosť zabojovať o Stanley Cup a nevyužil by som ju, nikdy by som si to neodpustil," povedal v rozhovore pre ruskú TV Match člen "zlatého" tímu z nedávnych zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu a dodal, že by rád napodobnil svojho spoluhráča Pavla Daciuka a vstúpil do elitnej spoločnosti Triple Gold Club. V zbierke mu chýba iba trofej za víťazstvo v play-off NHL.

Kovaľčuk v severoamerickej profilige nastúpil v 816 zápasoch v základnej časti, strelil 417 gólov a pridal 399 asistencií. V play-off sa predstavil 32-krát s bilanciou 11+16. Dosiaľ naposledy hrával za New Jersey Devils.

