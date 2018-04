IKEA Bratislava získala ocenenie Mastercard Obchodník roka s nábytkom a bytovými doplnkami.

„Získať cenu Mastercard Obchodník roka v kategórii Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami už po piatykrát je na jednej strane úžasné a ďakujem za to najmä svojim kolegom a našim zákazníkom. Na druhej strane je to pre nás záväzok a výzva, aby sme v našom úsilí nepoľavili a nebrali to ako samozrejmosť,” hovorí Richard Citnár.