Ibrahimovič reaguje na Ronaldove fantastické zakončenie, má to skúsiť zo 40 metrov ako on

TURÍN 4. apríla (WebNoviny.sk) - Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo aj vo veku 33-rokov ukázal, že ešte nepatrí do starého železa. Svojmu Realu Madrid výrazne pomohol k triumfu na pôde Juventusu Turín 3:0 v utorkovom prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov. Dva góly dal sám, záverečný tretí pripravil pre Brazílčana Marcela.

Najmä zásah na 2:0 zo 64. minúty zaujal svet. Po centri Daniho Carvajala "vystrúhal" zakončenie "nožničkami" a brankár Juventusu Gianluigi Buffon sa iba prizeral. V tej chvíli sa neozval žiadny piskot ani bučanie. Nastalo ticho a po chvíli veľký potlesk turínskeho publika.



Na unikátny moment zareagoval aj samoľúby švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič. Nedávna posila amerického Los Angeles Galaxy síce uznala krásu Ronaldovho zásahu, tridsaťšesťročný kanonier ho však nezabudol porovnať so svojimi "nožničkami" v reprezentačnom zápase proti Angličanom v roku 2012. "Pekný gól, ale nech to skúsi zo štyridsiatich metrov," poznamenal na twitteri Ibrahimovič.

"Jeho gól bol ako na Play Station. Hráčovi ako on nesmiete dať priestor, inak vás potrestá. Tento zásah vstúpi do histórie, škoda, že ho strelil proti nám," uviedol obranca "starej dámy" Andrea Barzagli. Za pravdu mu dal i tréner Turínčanov Massimiliano Allegri: "Neviem či to bol najkrajší gól v histórii, ale rozhodne bol výnimočný. Neostáva nám nič iné, iba mu pogratulovať k výkonom, ktoré predvádza."





