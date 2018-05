Iba snaha a bojovnosť niekedy nestačí, hodnotí MS v hokeji 2018 kapitán Andrej Sekera

KODAŇ 15. mája (WebNoviny.sk) - Obranca Andrej Sekera bol na MS 2018 v Dánsku lídrom slovenskej reprezentácie v kabíne aj na ľade.

Skúsený bek nosil na drese kapitánskej céčko rovnako ako pred dvoma rokmi na šampionáte v ruskom Petrohrade.

Pod jeho vedením opäť Slováci až do posledného dňa bojovali o štvrťfinálovú miestenku, tá im však zase unikla pomedzi prsty. "Pokiaľ by sme na celom turnaji hrali v každom zápase celých 60 minút, určite by sme sa teraz nelúčili. To bol náš najväčší kameň úrazu," hovorí 31-ročný bojnický rodák.

Slováci striedali dobré momenty so zlými

Podľa kapitána slovenský tím na šampionáte striedal dobré momenty so zlými. "Snažili sme sa ako sme mohli, ale za nestabilitu výkonov sa na takomto podujatí tvrdo pyká," myslí si Sekera. Po turnaji osobitne vyzdvihol výkony stále iba 18-ročného zadáka Martina Fehérváryho, ktorý milo prekvapil.





K príčinám opätovného nepostúpenia do štvrťfinále podotkol: "V konečnom dôsledku sme doplatili na prehru so Švajčiarmi, bol to asi náš najhorší výkon na turnaji. Myslím si, že kvalitu na postup do štvrťfinále máme, ale ako som už spomínal, musíme hrať vo všetkých dueloch celých 60 minút. Iba takto máme šancu na úspech. Snaha a bojovnosť u nás vždy bola a bude, ale to niekedy nestačí," poznamenal.

Ťažká výchova hráčov v zlých podmienkach

Slovenský tím sa na MS nepredstavil vo štvrťfinále už päťkrát vrátane šampionátu v Dánsku.

"Musíme si asi zvykať, že do štvrťfinále postúpime raz či dvakrát za desať rokov. Podmienky u nás sú také, že je ťažké vychovávať hráčov v ktoromkoľvek športe. Pokiaľ nebude podpora, bude sa to robiť ťažko," dodal Andrej Sekera.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.