Hygienici upozorňujú na nebezpečnú šumivú bombu do kúpeľa a farbu na tetovanie

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Španielsku a Taliansku. Ako informoval agentúru SITA hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas, sú to šumivá bomba do kúpeľa a farba na tetovanie.

Šumivá bomba do kúpeľa

Šumivá bomba do kúpeľa je kozmetický výrobok, ktorý svojím tvarom pripomína potravinu, zabalili ju do plastového obalu. Názov výrobku je Bomba de Ba?o Efervescente y Karité (effervescent shea butter bath bomb) a značka je Deunapieza.





Výrobnú dávku neuvádzajú, výrobcom je Deunapieza, Avd de Madrid, 7/9, 5004 Zaragoza, Španielsko. Bomba je nebezpečná, pretože pripomína potravinu, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Farba na tetovanie

Druhým nebezpečným výrokom je farba na tetovanie STRONG BLACK značky BIOTEK. Výrobok je vo fľaši a vyrobili ho v Taliansku.

Vo farbe zistili prekročenie povoleného množstva látok a aromatických uhľovodíkov. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Hlavný hygienik Ján Mikas pripomína, že je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.