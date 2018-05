Hviezdami tímu USA na MS v hokeji 2018 budú Kane, Larkin aj Gaudreau

NEW YORK 3. mája (WebNoviny.sk) - Hokejová reprezentácia Spojených štátov amerických sa predstaví na majstrovstvách sveta v Dánsku (4. - 20. mája 2018) s kapitánom Patrickom Kanom.

Útočník klubu zámorskej NHL Chicago Blackhawks figuruje v 23-člennnom kádri tímu USA, ďalšími hviezdami v družstve sú Johnny Gaudreau z Calgary či Dylan Larkin z Detroitu. V americkom výbere je aktuálne 23 hráčov, dvaja korčuliari tak ešte môžu pribudnúť.

Nominácia USA na MS v hokeji 2018

Brankári: Scott Darling (Carolina Hurricanes/NHL), Keith Kinkaid (New Jersey Devils/NHL), Charlie Lindgren (Montreal Canadiens, Kan./NHL)

Obrancovia: Will Butcher (New Jersey Devils/NHL), Quinn Hughes (University of Michigan/NCAA), Nick Jensen (Detroit Red Wings/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Connor Murphy, Jordan Oesterle (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Neal Pionk (New York Rangers/NHL)

Útočníci: Sonny Milano, Cam Atkinson (obaja Columbus Blue Jackets/NHL), Brian Gibbons, Blake Coleman (obaja New Jersey Devils/NHL), Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee (New York Islanders/NHL), Derek Ryan (Carolina Hurricanes/NHL), Tage Thompson (St. Louis Blues/NHL), Colin White (Ottawa Senators, Kan./NHL)