Husárová oznámila nomináciu na súboj Fed Cupu, Cibulková proti Ruskám nenastúpi

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Magdaléna Rybáriková, Jana Čepelová, Viktória Kužmová a Karolína Schmiedlová tvoria oficiálnu predbežnú nomináciu Slovenska na bratislavské stretnutie s Ruskom 10. - 11. februára na tvrdom povrchu DecoColor pod zatiahnutou strechou NTC v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien. Káder oznámila trénerka tímu Janette Husárová.

Na stredajšej tlačovej konferencii v dejisku zastúpila kapitána Mateja Liptáka, ktorý je so svojou osobnou zverenkyňou Dominikou Cibulkovou na turnaji v ruskom Petrohrade.

"Po návrate z Australian Open som mala pár dní voľna aj vzhľadom na menšie zdravotné problémy. Včera som bola v Prahe na vyšetrení u profesora Pavla Kolářa. Noha vyzerá celkom fajn, hoci ešte nie je v 100-percentnom stave. Dúfam, že do stretnutia sa dám úplne dokopy. Ak Rusky pricestujú v plnej sile, budú jednoznačnými favoritkami. Ak nie, stále majú k dispozícii mnohé ďalšie skvelé tenistky. Bude to pre nás ťažký súboj. Som rada, že hráme doma, už dávnejšie som to nezažila. Teším sa na tento zápas," povedala 29-ročná piešťanská rodáčka Rybáriková, na 19. mieste v singlovom renkingu WTA národná jednotka.

Koncosezónna majsterka sveta WTA 2016 Cibulková počas nedávnych melbournských Australian Open predznamenala, že bude absentovať.

Šarapovová a Kuznecovová absentujú

Zostava hostiek pod vedením šéfky realizačného štábu Anastasie Myskinovej zatiaľ nie je známa.

"Napriek opakovaným žiadostiam sme zatiaľ nedostali od Rusov informáciu o ich zostave, majú čas do 15.00 h. V záujme diváckej atraktivity dúfame v čo najsilnejšie zloženie hostiek, ale už sme zažili, že aj na finále nastúpili s menej známymi hráčkami. Asi by sme boli predsa len radšej, ak by sa to udialo aj teraz. V plnej zostave by Rusky boli jasnými favoritkami, hoci vždy platí, že rozhodnutie padne až na dvorci," skonštatoval medzinárodný a športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu (STZ) Ľubomír Páleník.

Predbežná nominácia tenistiek Slovenska



Magdaléna Rybáriková (19. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 409. vo štvorhre)

Jana Čepelová (113. / 259.)

Viktória Kužmová (122. / 629.)

Karolína Schmiedlová (127. / 824.)



kapitán: Matej Lipták



Podľa už medializovaných informácií budú chýbať grandslamové šampiónky Maria Šarapovová a Svetlana Kuznecovová. Všeobecná uzávierka je práve 31. januára. Loptami Dunlop Fort All Court sa bude hrať v sobotu od 15.30 h (postupne dve dvojhry) a v nedeľu od 15.00 h (postupne dve dvojhry a štvorhra).



Vstupenky na každý z dní stoja 15 a 20 eur, sú v distribúcii v sieťach TicketPortal.sk a Predpredaj.sk. Hlavnou rozhodkyňou bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, empajrovými Švédka Louise Azemarová-Engzellová a Francúz Alexandre Robein.

Slovenky hrajú v „II. lige“ od sezóny 2015



Víťaz postúpi do play-off o svetovú skupinu týchto MS tímov ITF 2019. Zdolaný takisto 21. – 22. apríla bude hrať v play-off o II. svetovú skupinu nasledujúcej edície. Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky hrajú v osemčlennej „II. lige“ v hierarchii tejto súťaže počnúc sezónou 2015.



Po dvoch zvládnutiach „záchranárskych prác“ si vlani prvý raz počas predmetného obdobia vybojovali pokus vrátiť sa medzi elitu, ale neuspeli. Slovensko je 16. vo fedcupovom renkingu Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), šampiónovi z rokov 2004, 2005 a 2007 a 2008 Rusku patrí 8. priečka.



Slovenky zostali v II. svetovej skupine Fed Cupu po tom, ako v apríli podľahli Holanďankám 2:3 v bratislavskom play-off o elitu a následne na augustovom výročnom valnom zhromaždení ITF vo vietnamskom Hočiminovom Meste delegáti dosť nečakane neodsúhlasili avizované rozšírenie svetovej skupiny z ôsmich družstiev na šestnásť s platnosťou od sezóny 2018, hoci ho predtým schválila Rada riaditeľov ITF.



Tím SR minulý rok vo februári v 1. kole II. svetovej skupiny, teda v rovnakej fáze ako teraz, triumfoval vo Forli nad Taliankami 3:2.

Rusky boli pri žrebe nasadené



Slovensko bolo pri septembrovom žrebe medzi nenasadenou štvoricou spolu s Austráliou, Kanadou a Španielskom.



Ako súperi prichádzali okrem Ruska do úvahy aj Rumunsko, Taliansko a Ukrajina. Slovenky mali šancu 75 % na výhodu domáceho prostredia. Určite by hostili Rusky (čo aj nastalo) a Talianky, v prípade Ukrajiniek a Rumuniek by vzhľadom na absenciu vzájomnej minulosti rozhodol dodatočný žreb.



Slovenky v apríli 2013 prehrali v Moskve na antuke v Športovom centre Krylatské s Ruskami v semifinále Fed Cupu 2:3, hoci po sobote viedli 2:0, keď najprv Dominika Cibulková zdolala Anastasiu Pavľučenkovovú a potom Daniela Hantuchová prekonala Mariu Kirilenkovú.



V nedeľu však Cibulková prehrala s Kirilenkovou, Hantuchová nestačila na Jekaterinu Makarovovú a Cibulková s Hantuchovou vo štvorhre podľahli Makarovovej s Jelenou Vesninovou (mali pritom náskok 1:0 na sety). V kádri hostiek boli aj Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová, nedostali sa do akcie.

Hantuchovej debut v roku 1999



Pred necelými piatimi rokmi to bol už tretí vzájomný duel. „Zborná“ najprv triumfovala 3:2 na antuke Olympijského štadióna v Moskve v júlovom semifinále ročníka 1999. Práve v tomto zápase debutovala vo Fed Cupe Hantuchová. Rusky mali navrch – znova 3:2 – aj v júli 2001 v Bratislave v 2. kole.



Vtedy sa ešte hralo s iným formátom a víťazky postúpili na finálový turnaj do Madridu medzi osem najlepších. V tomto prípade sa rozhodnutie zrodilo až vo štvorhre, v ktorej Karina Cíleková-Habšudová a Henrieta Nagyová nestačili na Jelenu Lichovcevovú s Naďou Petrovovou, dohrávalo sa až v pondelok.



Singlové body domácich získali Hantuchová a Nagyová, obe však na antuke starého centrálneho dvorca v „jame“ na Slovane (ešte pred výstavbou terajšieho objektu Národného tenisového centra) prehrali s Jelenou Dementievovou. Z nespomenutých hráčok vtedy boli v kádroch aj Lenka Dlhopolcová a Lina Krasnorucká.



Rusko pred svojím prvým celkovým triumfom v PF prehralo v štyroch finále a po dosiaľ poslednom prvenstve neuspelo v sezónach 2011, 2013 a 2015. „Zborná“ počnúc a vrátane finále 2015 v Česku prehrala v štyroch z piatich stretnutí, hoci sezóny 2016 a 2017 bez výnimky strávila doma.



Vlani triumfovala nad Taiwanom v 1. kole II. svetovej skupiny, ale neposunula sa medzi elitu, keďže následne podľahla Belgicku v play-off. V prvom prípade boli v kádri Makarovová, Natalia Vichľancevová, Anna Blinkovová a Anna Kalinská, v druhom Vesninová, Pavľučenkovová, Daria Kasatkinová a Blinkovová.



Výsledok posledného vzájomného zápasu



Svetová skupina – semifinále

RUSKO – SLOVENSKO 3:2

20. – 21. apríla 2013, Moskva, antuka v hale v Športovom komplexe Krylatské



Sobota – dvojhry

Anastasia Pavľučenkovová – Dominika Cibulková 7:5, 1:6, 4:6 za 151 minút

Maria Kirilenková – Daniela Hantuchová 2:6, 4:6 za 103 minút



Nedeľa – dvohry

Maria Kirilenková – Dominika Cibulková 7:5, 6:1 za 101 minút

Jekaterina Makarovová – Daniela Hantuchová 6:3, 4:6, 6:4 za 149 minút



Nedeľa – štvorhra

Jekaterina Makarovová, Jelena Vesninová – Dominika Cibulková, Daniela Hantuchová 4:6, 6:3, 6:1 za 148 minút

