Hurikán Harvey dorazil do Texasu, sprevádza ho veľmi silný vietor

CORPUS CHRISTI 26. augusta (WebNoviny.sk) - Hurikán Harvey dorazil nad americký štát Texas, kde ho sprevádzali silné dažde a vietor, ktoré poničili domy v mestách na pobreží Mexického zálivu. Harvey dosiahol pevninu ako búrka štvrtej kategórie v piatok v noci, pričom ho sprevádzal vietor o rýchlosti 209 kilometrov za hodinu.

V priebehu niekoľkých hodín však zoslabol a v sobotu skoro ráno ho Národné hurikánové centrum (NHC) vyhlásilo za búrku druhej kategórie. Rýchlosť vetra už v tom čase dosahovala 185 kilometrov za hodinu.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Podľa prvých správ o škodách hurikán poničil v mestách pri Mexickom zálive strechy a múry budov. V jednej komunite po prepadnutí strechy nad domovom pre seniorov previezli viacerých ľudí do miestneho väzenia, kde ich následne ošetrili. Úrady však zatiaľ nevedia presne určiť rozsah škôd, ktoré Harvey spôsobil.

Want to see something incredible? Watch transition from "remnants" to a Major Cat. 4 Hurricane in 72 hours. — Cory Mottice (@EverythingWX)

Hurikán by mal podľa odhadov počas týždňa ďalej slabnúť a do zasiahnutej oblasti priniesť viac dažďa. NHC tiež varuje, že v pobrežných oblastiach by mohlo v jeho dôsledku dojsť k zvýšeniu počtu života ohrozujúcich búrok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.