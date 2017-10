Hudec ukončí kariéru v drese Banskej Bystrice, s „baranmi“ podpísal zmluvu na jeden zápas

BANSKÁ BYSTRICA 18. októbra (WebNoviny.sk) - O ukončení kariéry hokejistu Michala Hudeca sa síce písalo už koncom septembra, definitívne sa sa to však udeje až v nedeľu 22. októbra.

Tridsaťsedemročný útočník podpísal zmluvu na jeden deň s tímom HC 05 iClinic Banská Bystrica, v ktorom v minulosti strávil takmer päť sezón ako kapitán. Informuje o tom oficiálny web "baranov".

Symbolická rozlúčka

Rozlúčka to pre Hudeca bude viac ako symbolická, keďže pod Urpínom nastúpi proti Novým Zámkom, za ktoré hral po odchode z Banskej Bystrice od decembra 2015.

"Mám zdravotné problémy. Po dvoch operáciách a viacerých ďalších predtým by som už hral hokej cez bolesť. Aj keď pokus o pokračovanie kariéry v HC Bratislava, kde som nedávno trénoval a odohral prípravný zápas, som urobil. Niekdajšia energia však už vo mne nie je," povedal v závere septembra pre denník Šport.

Významná stopa

Svoju kariéru bilancuje takto: "Podľa mňa bola veľmi úspešná. Medailí bolo naozaj dosť. Len jedna sezóna v Banskej Bystrici a minulá v Nových Zámkoch sa neskončila cenným kovom na mojom krku." Uplynulo už dvadsať rokov od chvíle, keď v sezóne 1997/1998 nastúpil Michal Hudec na svoj prvý seniorský zápas za bratislavský Slovan.

Je štvornásobný majster Slovenska, zúčastnil sa na MS 2006 a na MS do 20 rokov v roku 1999 v Kanade získal bronz. Okrem Slovana a Banskej Bystrice zanechal významnú stopu aj v Českých Budějoviciach. Po skončení hráčskej kariéry by chcel zostať pri hokeji. V akej pozícii, to ukáže najbližšia budúcnosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.