Hromadná dopravná nehoda na D1, do prevráteného kamiónu narazili ďalšie autá

BRATISLAVA 20. júla (BratislavaDen.sk) - Hromadná dopravná nehoda sa dnes stala na diaľnici D1. Ako agentúru SITA informovalo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, kolíziu tu mali dva kamióny, dve osobné autá a dve dodávky. Na mieste je 18 hasičov s piatimi vozidlami.

Kamión sa prevrátil cez tri pruhy

Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru agentúru SITA informovala, že nehoda sa stala na 17. kilometri D1 v smere z Bratislavy do Senca.

Pri nehode sa cez všetky tri pruhy prevrátil kamión a následne doňho narazilo ďalšie nákladné vozidlo, dve dodávky a dve osobné autá. Pri udalosti sa zranilo päť ľudí. Na mieste zasahuje aj záchranársky vrtuľník. Diaľnica je momentálne uzavretá v oboch smeroch.

Na úseku vznikajú kolóny

Bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková pre agentúru SITA uviedla, že dopravní policajti sa snažia uvoľniť vozidlá v kolóne a zabezpečiť tak ich odklon cez obchádzkové trasy. Na miesto vyslali aj ťažkú techniku Národnej diaľničnej spoločnosti, aby čo najskôr sprejazdnili aspoň časti diaľnice.



Diaľnica D1 v smere z Trnavy do Bratislavy je v súčasnosti neprejazdná, dopravní policajti zabezpečujú odklon dopravy v smere do Bratislavy cez Pezinok a Senec. Diaľnica bude v smere z Bratislavy do Senca neprejazdná približne štyri až šesť hodín. Obchádzaná trasa v smere do Senca vedie po Starej Seneckej ceste.

