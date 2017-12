Hrnko: Pri zmrazovaní platov ide o to, či je parlament suverénnym zákonodarným zborom SR

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) - Momentálne nejde o zmrazovanie platov, ale o to, či je parlament suverénnym zákonodárnym zborom Slovenskej republiky. Pre agentúru SITA to povedal poslanec NR SR za koaličnú SNS Anton Hrnko po vyhlásení predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, že jeho strana nebude za zmrazenie platov ústavných činiteľov.

"V januári si sadneme, predložíme návrh ako riešiť všetkých ústavných činiteľov. Aby bola rovnosť, aby sa v ústave rozšírila právomoc národnej rady, že zákonom upravuje platové pomery ústavných činiteľov, aby sa nestalo, že sudcovia si o svojich platoch rozhodnú. Na základe toho potom urobíme jeden kompletný zákon, ktorý bude hovoriť o platoch tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti, rovnoprávnosť a spravodlivosti," dodal.





Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič tvrdí, že sa opätovne preukázal "charakter" predsedu koaličného Mosta-Híd a podpredsedu parlamentu Bélu Bugára. "Tentokrát robí všetko pre to, aby poslanci mali dramaticky zvýšené platy," uviedol Matovič v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky. "Vyzývam premiéra Roberta Fica aby si stál za svojím verejným prísľubom, že v prípade, ak platy poslancov nebudú zmrazené, spojí návrh na zmrazenie s hlasovaním o dôvere vláde," uvádza Matovič vo svojom vyhlásení.





Predseda Mostu-Híd Béla Bugár dnes po rokovaní republikovej rady strany v Šamoríne povedal, že Most-Híd nebude za zmrazenie platov ústavných činiteľov. Podľa neho by bolo dobré, aby si premiér Robert Fico vypočul názory vlastných poslancov i poslancov koalície. „Tu nejde len o platy, ale my za zmrazené platy hlasovať nebudeme. Či budú zvýšené o jedno alebo sto eur, to je bezpredmetné. NR SR nie je podriadená vláde,“ vyhlásil Bugár.

