Hrnka rozhorčili Ficove slová. Nemá sa hrať na mecenáša, ktorý chodí robiť do fabriky na zmeny

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Na zmrazovanie platov nie je žiadny ekonomický dôvod, ekonomika šliape. Nemôžeme všetkým zvyšovať a ústavným činiteľom nie, lebo vzniká podozrenie, že asi majú aj iné príjmy. Jediným príjmom poslancov SNS je to, čo im prináleží v zmysle zákona, povedal to na tlačovej besede poslanec NR SR za SNS Anton Hrnko s tým, že je prekvapený a nechápe vystúpenie Roberta Fica.

"A som aj osobne dotknutý, viete, že som pripravoval návrh zákona, ktorý by vyriešil mnohé dnes veľmi sporné veci," povedal s tým, že je neprijateľné, že generálni riaditelia sekcií ministerstiev majú vyššie platy ako ministri. Podľa neho sa nemôžu platy zmrazovať len z populistických dôvodov, ako to robili predchádzajúce vlády počas uplynulých rokov.

Bezprávny stav v štáte

Hrnko podotkol, že pripravoval zákon, ktorý by zmrazovanie platov vyriešil. "Neviem, čo sa stalo po voľbách, že premiér navrhol opäť v skrátenom konaní zmrazovať platy, hoci zákon bol pripravovaný. Nazdávam sa, že v tomto štáte je bezprávny stav, ktorý zapríčinili sudcovia svojím rozhodnutím a tým, že po prijatí prvého zmrazenia vytvorili svoj samostatný systém a plat sudcu a prokurátora je 1,3 násobok platu poslanca," povedal a dodal, že ich plat sa však odvíjal od platu, ktorý by poslanci mali, ak by ho nemali zmrazený. "Musíme dosiahnuť to, aby všetci dostávali platy podľa jedného princípu," dodal.





"Hlasovaním, ktoré bolo teraz, sa možnosti vyčerpali. Akékoľvek iné hlasovanie, ktoré by nastalo, by bolo mimo ústavy. SNS je pripravená po novom roku pripraviť aj v kooperácii s ostatnými relevantnými politickými stranami moderný zákon a musí byť rovný pre všetkých ústavných činiteľov. Vyplatená odmena advokátskej kancelárii pána Bžána by pokryla šesťročné náklady na zvýšené platy ústavných činiteľov. Kto tu hovorí o šetrení? To bolo 60 miliónov eur, ktoré mu podpísali ľudia z určitého politického prostredia, nech sa tu niekto nehrá na mecenáša, ktorý má sociálne cítenie a chodí robiť do fabriky na zmeny," vyhlásil Hrnko. Dodal, že poslanci SNS chcú robiť a budú robiť, čo majú, ale čaká za to ohodnotenie, ktoré im v zmysle zákona patrí. Zároveň dodal, že ako osoba v zmysle ústavy má právo hlasovať o zmrazovaní slobodne, keďže má osobný mandát a nik mu ho nemôže obmedziť. "Čo sa týka straníckeho rozhodnutia, to sa dohodneme na rokovaní poslaneckého klubu," dodal.

SNS je za rozumné riešenie

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák povedal, že SNS v žiadnom prípade nie je za veľké zvyšovanie platov. "Sme za rozumné riešenie, ktoré by zohľadňovalo platný právny stav," povedal.

Premiér Robert Fico očakáva, že parlament do konca roka zmení svoje rozhodnutie týkajúce sa zmrazovania platov ústavných činiteľov. „Očakávam, že NR SR zmení svoje rozhodnutie. V opačnom prípade budem iniciovať spojenie hlasovania o platoch ústavných činiteľov s hlasovaním o dôvere vláde,“ vyhlásil Fico v stanovisku, ktoré poskytli agentúre SITA z tlačového odboru Úradu vlády SR.





Poslanci Národnej rady SR v utorok hlasovaním rozhodli, že nebudú na tejto schôdzi rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Za skrátené konanie nehlasovali viacerí poslanci za Smer. Niektorí boli proti, niektorí sa zdržali hlasovania alebo nehlasovali. Zo Slovenskej národnej strany bol za skrátené konanie len jej predseda Andrej Danko. Ostatní poslanci národniarov boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie z Mosta-Híd hlasoval predseda strany Béla Bugár a traja poslanci. Ostatní boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie boli všetci prítomní poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Návrh na zmrazenie platov predložil premiér Robert Fico na rokovanie vlády 15. novembra. Účelom navrhovaného zákona je ponechať platy poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv a ďalších vybraných subjektov na úrovni roka 2017.

