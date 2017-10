Hrivíka si nevybral z waiver listiny žiadny ďalší tím, bude hrať za farmu Calgary Flames

CALGARY 14. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenského hokejistu Marka Hrivíka si nevybral počas 24 hodín na waiver listine žiaden iný tím a zamieril na farmu Calgary Flames, do mužstva Stockton Heat.





Dvadsaťšesťročný rodák z Čadce sa už naplno zotavil zo zranenia hlavy, ktoré mu v prípravnom stretnutí spôsobil Jacob Trouba z Winnipegu Jets, ale Flames preňho nenašli miesto na súpiske.

Marek Hrivík odohral v NHL 20 zápasov so ziskom troch asistencií. Slovensko reprezentoval na MS 2014 v bieloruskom Minsku, dvakrát štartoval na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Do Calgary prišiel v lete po ukončení spolupráce s New Yorkom Rangers, s kanadskou organizáciou uzavrel dvojcestný kontrakt na jeden rok.

