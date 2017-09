Hrdina Gombos má k reprezentácii pozitívny vzťah, Mečíř ho prirovnal k Hrbatému

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí tenisti sa udržali v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára družstiev mužov.

Rozhodol o tom hladký triumf Norberta Gombosa nad poľským reprezentantom Kamilom Majchrzakom 3:0 na sety (6:1, 6:2, 6:4 za 104 minút) v bratislavskom nedeľňajšom stretnutí na antuke v Aegon aréne NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v spomenutej "lige" (15.- 17. septembra).

Premiérovo slovenskou jednotkou

Slovákov to poslalo do nezvratného vedenia 3:1. V záverečnom dueli, ktorý bol už iba formalitou, Jozef Kovalík prekonal Huberta Hurkacza.





"Vedel som, že som prvý duel odohral veľmi dobre a na kurte som sa cítil výborne. Teší ma, že som svoju koncentráciu udržal na najvyššom stupni po celý čas. Dôležité bolo, že som to ukončil v troch setoch a zbytočne z toho nevznikla dráma. Prvé dva sety som vyhral pomerne jednoducho, hral som agresívne, robil som málo chýb a to bol základ úspechu," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Gombos, ktorý bol premiérovo slovenskou jednotkou: "Je to pre mňa obrovská skúsenosť, pretože málokedy sa mi podarí stať sa lídrom tímu. Papierovo sme boli favoriti a vždy je náročné potvrdiť túto úlohu. Poliaci nemali čo stratiť a o to to bolo ťažšie."

Gombos potvrdil formu z ostatných dní, predtým zvíťazil aj v piatok v úvodnom zápase nad Hubertom Hurkaczom (6:2, 6:2, 3:6, 6:4). "Veľmi rád hrám Davisov pohár, je to moja srdcovka. Je to niečo úplne iné ako ostatné turnaje. Sme vynikajúca partia a vždy sa na to teším. Máme vynikajúci realizačný tím. Je to stresujúcejšie, pretože máte zodpovednosť za tím, fanúšikov i za celé Slovensko. Som však rád, že môžem reprezentovať svoju krajinu," uviedol 27-ročný tenista.

Srdciar a bojovník

Vzťah rodáka z Galanty k reprezentácii potvrdil aj slovenský kapitán Miloslav Mečíř, ktorý sa neštítil ani odvážneho prirovnania k jednému z najlepších slovenských tenistov v histórii.

"Noro bol vždy srdciar a bojovník, prirovnal by som ho k Dominovi (Hrbatému - pozn. red.). V ostatnej dobe sa mu v Davisovom pohári príliš nedarilo, aj keď debut mal fantastický. Keď teraz uhral prvý bod, bolo vidieť, že sa veľmi teší a spadol mu kameň zo srdca. To ho nakoplo ešte viac do dnešného zápasu," povedal olympijský víťaz zo Soulu 1988.

"Vedel som, že Andrej Martin minul viac energie ako ja, aj preto som chcel triumfovať. Takisto som rád, že som si zlepšil bilanciu v Davisovom pohári. Očakával som väčší boj, zároveň som však prekvapil sám seba, že som takto zvládol veľmi ťažký zápas a dobre som sa vyrovnal s tlakom. Doma sa mi vždy hrá lepšie, cítim podporu fanúšikov i realizačného tímu. Som rád, že som pomohol tímu dvoma bodmi. Bojovali sme ako jeden tím a to je základ úspechu," vyhlásil 85. hráč svetového singlového rebríčka ATP Gombos.

"Tento tím bol veľmi súdržný. Chlapci predviedli fantastické výkony. Noro dnes hral vo forme, v akej som ho asi ešte ani nevidel. V závere to bolo trochu napínavé a nervózne, ale inak bol jeho výkon ako z veľkej knihy," pochválil svojho zverenca Mečíř.

Svetová skupina je ďaleko

Kapitán je rád, že sa Slováci udržali v I. skupine euroafrickej zóny, ale svetová elita je podľa neho stále ďaleko. "Je to príjemnejšie byť v prvej skupine, v tej druhej by sme mali menej atraktívne štáty a ktovie, kam by sme museli cestovať. Vo svetovej skupine sú najlepšie krajiny a dostať sa tam nie je jednoduché. Nestačí, aby sa vydaril jeden zápas. Môže sa nám podariť nejaké prekvapenie, ale to sa nedeje na dennom poriadku. Na postup treba zdolať zdatných súperov, ktorí majú oboch hráčov v prvej päťdesiatke alebo stovke svetového rebríčka. Musíme byť realistickí a objektívni. Keď bude dobrý žreb, mohli by sme zabojovať o baráž, to by bolo optimálne," povedal Mečíř.

Pozitívnejšie to vidí Gombos: "Tri roky po sebe sme hrali o svetovú skupinu. Verím, že sa vráti Kližo (Martin Kližan - pozn. red.), nebudú ho brzdiť zranenia a bude v lepšej forme. Máme Lukáša Lacka i vynikajúcu štvorhru a myslím si, že môžeme opäť bojovať o svetovú skupinu. Maďari nemajú hráča v prvej stovke a budú medzi elitou, prečo by sme tam teda nemohli byť my?" opýtal sa rečnícky.

"Ak by sa nám podarilo hrať so Švajčiarmi na čele s Wawrinkom a Federerom alebo s Argentínou a Del Potrom, to by bolo skvelé. Prišlo by viac fanúšikov, pretože to sú veľké mená a bola by lepšia atmosféra. Preto sa snažíme dostať sa do svetovej skupiny. Dúfam, že sa nám to podarí," zavŕšil.

"Gratulujem Norbertovi k víťazstvu. Snažil som sa nájsť cestu k triumfu, ale súper hral jednoducho fantasticky. Bol som na jeho hru pripravený, ale on si počínal výborne. Vypadnutie pre nás neznamená nič dobré, ale verím, že sa vrátime späť silnejší, ako sme teraz," stručne sa vyjadril sklamaný, no zároveň motivovaný Poliak Majchrzak.

