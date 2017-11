Hrbatý sa cíti na Sieň slávy primladý, nevylúčil pozíciu kapitána ani Kližanovho trénera

Tridsaťdeväťročný Bratislavčan sa však stále cíti na takúto poctu primladý. "Väčšinou vidím, ako do Siene slávy uvádzajú šesťdesiatnikov alebo sedemdesiatnikov. Myslím si, že som na to dosť mladý, ale na druhej strane to ukazuje, že som v tenise niečo dosiahol a výsledky za čosi stáli. Za to ma odmenili už v takom mladom veku," povedal Hrbatý.