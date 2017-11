Hrali sme ako veľký tím, bránili sme ako veľký tím, vraví Fabregas po výhre nad ManUtd

LONDÝN 6. novembra (WebNoviny.sk) - Presná hlavička Álvara Moratu zariadila úradujúcemu anglickému šampiónovi FC Chelsea najtesnejšie víťazstvo 1:0 nad Manchestrom United v nedeľňajšom dueli 11. kola Premier League.

"The Blues" sa síce v tabuľke nepohli zo 4. pozície, avšak s 22 bodmi sú v tesnom kontakte za dvojicou ManUtd a Tottenham Hotspur (23). Lídrami sú naďalej hráči Manchestru City (31).

Najdôležitejší zásah v drese Chelsea

"Bolo dôležité, že sme triumfovali a pred reprezentačnou prestávkou získali tri body," vyhlásil pre Sky Sports 25-ročný Morata, ktorý pred letným pred príchodom na Stamford Bridge bol aj v hľadáčiku Manchestru United.

Odchovanec Realu Madrid od začiatku minulej sezóny zaznamenal už desiaty ligový gól po hlavičkovom zakončení, čo v piatich popredných európskych súťažiach v spomenutom období nedokázal žiadny iný útočník. Na otázku, či to bol jeho najdôležitejší zásah v drese Chelsea, Morata odvetil: "Jasné, že áno."

"Hrali sme ako veľký tím, bránili sme ako veľký tím. Musíme byť na túto výhru hrdí. Najmä pred prestávkou sme mali veľké šance, po nej sme strelili gól a mohli pridať aj ďalšie. Možno to bolo otvorené trochu viac ako sme čakali, ale naše mužstvo plné fantastických hráčov to nakoniec zvládlo," povedal stredopoliar Londýnčanov Cesc Fábregas.





Kouč "červených diablov" José Mourinho po prehre na mieste, kde v minulosti trikrát získal majstrovský titul, neskrýval sklamanie.

"Bol to vyrovnaný zápas, obidva tímy ho mohli vyhrať. Mali sme hru pod kontrolou a keď sme najviac dominovali, inkasovali sme. Súper sa po zásahu Moratu stiahol do defenzívy. Snažili sme sa zmeniť štýl našej hry, vytvorili sme aj príležitosť na vyrovnanie. Aj keď na prvé miesto strácame v tejto chvíli osem bodov, stále sme druhí v tabuľke. Nie piati, šiesti ani osmi... Sú aj mužstvá, ktoré sú na tom oveľa horšie," skonštatoval 54-ročný Portugalčan.

Dôležité víťazstvo pre Conteho

Jeho náprotivok z lavičky Chelsea Antonio Conte neprežíva ideálne obdobie. V médiách sa niekoľko týždňov špekuluje o jeho možnom odchode z Londýna, na pohode mu nepridala ani utorňajšia prehra v Lige majstrov na pôde AS Rím (0:3).





"Dosiahli sme dôležité víťazstvo. Proti Manchestru United je to vždy ťažký duel. Táto výhra pomôže nášmu sebavedomiu. Predviedli sme veľkú túžbu po triumfe, v našej hre nechýbala vášeň. Môžete vyhrať aj prehrať, ale vždy musíte ukázať tímového ducha. V uplynulej sezóne sme s tým problém nemali, no v tomto ročníku sa nám to občas stáva," cituje web BBC Sport slová 48-ročného kouča.

Niekdajší kormidelník Juventusu Turín či talianskej reprezentácie nenominoval na stretnutie brazílskeho legionára Davida Luiza. Prezradil, že nie je spokojný s jeho prístupom. "Musí naozaj tvrdo pracovať, inak bude na lavičke alebo dokonca na tribúne," doplnil rodák z Lecce.

