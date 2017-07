Hráča Vojvodiny napadli v Ružomberku vlastní fanúšikovia, zrejme zlyhali organizátori

Hosťujúci fanúšikovia vtrhli do útrob štadióna a vyvŕšili sa na 25-ročnom Trujičovi.

RUŽOMBEROK 22. júla (WebNoviny.sk) - Za útokom na futbalistu FK Vojvodina Nový Sad Nikolu Trujiča po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy proti MFK Ružomberok stoja fanúšikovia srbského tímu.

Slovenské mužstvo zvíťazilo pod Čebraťom 2:0, zvrátilo nezdar 1:2 z prvého zápasu a postúpilo do ďalšej fázy. To nahnevalo hosťujúcich priaznivcov natoľko, že vtrhli do útrob štadióna a vyvŕšili sa na 25-ročnom Trujičovi.



Organizácia zastrešujúca profesionálnych hráčov FIFpro už vyzvala Európsku futbalovú úniu (UEFA) na začatie disciplinárneho konania voči ružomberskému klubu za to, že organizátori dostatočne nezabezpečili prístup do šatne hosťujúceho tímu. Ružomberok uspel aj v 2. predkole s nórskym Brannom Bergen a v súboji o play-off EL vyzve anglický FC Everton. Informácie zverejnil web BBC.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.