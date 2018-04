Hráč FC Liverpool Adam Lallana sa zranil na zápase, jeho účasť na ME v Rusku je ohrozená

LIVERPOOL 31. marca (WebNoviny.sk) - Účasť futbalistu FC Liverpool Adama Lallanu na majstrovstvách sveta v Rusku je v ohrození. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar sa zranil na ihrisku Crystal Palace v sobotňajšom zápase 32. kola najvyššej anglickej súťaže.



Lallana prišiel na trávnik v 65. min, vydržal však iba päť minút. "Je to zlé, ešte nevieme presne, čo mu je, ale nevyzerá to dobre," povedal jeho tréner Jürgen Klopp. Prvotné informácie naznačujú svalové zranenie. "Je príliš skoro rozprávať o prognóze. Dúfame, že to napokon nebude až také vážne," dodal Klopp. Lallana pre problémy so stehnom vynechal úvodné tri mesiace tejto sezóny.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.