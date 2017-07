Hovorkyňa Andreja Danka končí, poslala médiám slová, ktoré nepovedal

Pri predsedovi NR SR by sa mal do septembra sformovať nový tím ľudí, ktorý by mal tvoriť jeho novú komunikačnú stratégiu.

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko mení svoj mediálny tím. Ako jeho hovorkyňa od 1. augusta končí Eva Kliská, ktorá pôsobila pri ňom od mája 2016.

Posledným dôvodom na jej odchod má byť podľa informácií agentúry SITA písomné vyjadrenie poskytnuté médiám, podľa ktorého Danko pri pohľade na štátnu hranicu medzi južnou a severnou Kóreou cíti veľký pocit nostalgie a smútku, keď našu republiku oddeľoval od demokracie ostnatý drôt a izoloval tak našu krajinu.



O nostalgii totiž nehovoril Danko novinárom, ktorý s ním boli v Kórei, ale išlo o tlačovú správu poslanú hovorkyňou. Danko dôvod odchodu Kliskej nechcel pre agentúru SITA komentovať s tým, že nikdy sa nevyjadroval k pracovnoprávnym vzťahom.

Šéfkou komunikačného odboru v NR SR je Zuzana Čižmáriková. Kto bude novým hovorcom, zatiaľ nie je známe. Pri predsedovi NR SR by sa mal do septembra sformovať nový tím ľudí, ktorý by mal tvoriť jeho novú komunikačnú stratégiu. Ten by sa mal zamerať aj na komunikáciu na internete a najmä na sociálnych sieťach.

