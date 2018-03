Hovoriť o vine Poliakov za holokaust je už trestné, kontroverzný zákon vstúpil do platnosti

Poľský prezident Andrzej Duda podpísal zákon začiatkom februára, zároveň sa však obrátil na ústavný súd, aby zákon ešte raz preskúmal. To pozorovatelia označujú za nezvyčajné a niektoré poľské médiá hovoria o prezidentovej hre na dve strany. Poľskí predstavitelia tvrdia, že žiadne trestné obvinenia nebudú vznesené, kým súd nerozhodne. Stať by sa tak malo do niekoľkých týždňov.