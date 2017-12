Horská záchranná služba mala prácu aj na prvý sviatok vianočný, pri páde zahynula mladá turistka

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Niekoľko tragických udalostí sa stalo v pondelok v slovenských horách. V ranných hodinách v Lomnickom sedle si slovenská lyžiarka pri dlhom páde privodila vážne poranenia tváre a poranenia horných aj dolných končatín.

Pacientku zdravotníci letecky transportovali do popradskej nemocnice. Súbežne so záchrannou akciou v Lomnickom sedle boli záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) privolaní na pomoc pre českú turistku, ktorá sa v Malom hangu pošmykla na zľadovatenom povrchu a padala niekoľko stoviek metrov. Ako agentúru SITA informovalo operačné stredisko HZS, turistka pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom.





V obedňajších hodinách požiadal záchranárov HZS o pomoc slovenský turista, ktorý sa taktiež pošmykol na zľadovatenom povrchu a po dlhom páde sa sťažoval na bolesti trupu a brucha. Záchranári ho letecky transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali na prevoz do nemocnice. Takisto v obedňajších hodinách požiadal HZS o pomoc český turista, ktorý nahlásil pád dvojice turistov na zľadovatenom povrchu. 24–ročný turista pri páde utrpel vážne poranenia hlavy, bol v bezvedomí v kritickom stave. 23-ročná turistka utrpela pri páde dlhom niekoľko stoviek metrov poranenia nezlučiteľné so životom.

HZS vyzýva turistov, aby boli pri vstupe do vysokohorského prostredia vo všetkých pohoriach Slovenska opatrní, používali zimnú vystroj a výzbroj. Snehová pokrývka je v dnešných dňoch zľadovatená a pri pošmyknutí hrozia pády s vážnymi následkami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.