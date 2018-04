Horizon Go od spoločnosti UPC je teraz k dispozícii v celej EU

BRATISLAVA 11. apríla 2018 (WBN/PR) - Slovenskí zákazníci UPC môžu mobilnú televíziu Horizon Go využívať v 28 európskych krajinách.

Zákazníci spoločnosti UPC môžu prostredníctvom mobilnej televízie Horizon Go teraz sledovať viac ako 100 televíznych staníc v celej Európskej únii. Od začiatku apríla si môžu televíznu zábavu užívať v 28 európskych krajinách ako keby boli doma. A to tak živé vysielanie, ako aj 7-dňový TV Archív a neobmedzenú online videotéku MyPrime, v ktorej si môžu vybrať spomedzi viac ako 2 000 filmových a seriálových titulov. Rovnako ako na Slovensku, tak aj v krajinách EU môžu mobilnú televíziu Horizon Go sledovať online, na smartfónoch, tabletoch, stolových počítačoch či notebookoch.

„Sme radi, že všetky výhody a prednosti mobilnej televízie Horizon Go môžu naši zákazníci teraz využívať aj počas svojich dovoleniek, či pracovných ciest v zahraničí. Vďaka dostupnosti aplikácie Horizon Go na mobilných zariadeniach si môžu vybrať spomedzi viac ako 100 TV staníc, bohatej ponuky videotéky MyPrime, vrátane obľúbeného 7-dňového TV Archívu. Teraz im budú online k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek vo všetkých krajinách EU. Veríme, že aj táto novinka je skvelou správou pre našich zákazníkov, ktorá posilní našu ponuku Happy Home®, poskytujúcu neobmedzenú zábavu pre všetkých členov domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach," uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike.

Viac ako 100 TV staníc, 2000 filmov a seriálov a 7-dňový TV Archív

S aplikáciou mobilnej televízie Horizon Go môžu zákazníci UPC sledovať online viac než 100 TV staníc, z toho takmer 60 v HD kvalite, kdekoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku, a to až na 3 zariadeniach. Okrem bohatej programovej ponuky diváci oceňujú tiež 7-dňový TV Archív najsledovanejších staníc a videotéku MyPrime s viac než 2000 titulmi. Horizon Go podporuje aj Chromecast a Airplay, vďaka čomu je živé vysielanie Horizon Go možné sledovať tiež prostredníctvom Apple TV, Smart TV, či TV prijímačoch so zariadením Chromecast, ktoré umožňuje obsah z mobilu sledovať aj na televíznej obrazovke. Mobilnú televíziu Horizon Go získavajú všetci zákazníci digitálnej káblovej televízie UPC bezplatne.

O UPC

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 12 krajinách v Európe.

