Holanďania rozlúštili tajné stránky z Denníku Anny Frankovej, píše o menštruácii či prostitúkach

AMSTERDAM 15. mája (WebNoviny.sk) - Holandským výskumníkom sa po dlhých desaťročiach bezvýsledného úsilia konečne podarilo rozlúštiť stránky z Denníku Anny Frankovej, ktorých obsah bol doteraz neznámy. Autorka ich totiž sama prelepila lepiacou páskou. Stránky podľa výskumníkov obsahujú štyri vtipy o sexe, ktoré sama Anna označuje za "neslušné", a zopár úvah tiež spojených s touto problematikou.

"Nikto, kto bude čítať tieto pasáže, sa nebude môcť ubrániť úsmevu," hovorí riaditeľ holandského Inštitútu pre štúdiá vojny, holokaustu a genocídy Frank van Vree. "Je z nich jasné, že Anna, popri svojom talente, bola v prvom rade úplne normálnym dievčaťom," dodáva.

Znamenie, že je zrelá

Anna, v tom čase trinásťročné židovské dievča ukrývajúce sa pred nacistami v Amsterdame, na "tajných" stránkach vo svojom denníku okrem iného píše, že keď dievča dostane vo veku okolo 14 rokov prvú menštruáciu, "je to znamenie, že je zrelá na to, aby mala vzťahy s mužmi, no, samozrejme, nerobí to, až kým sa nevydá".

Na inom mieste Anna píše o prostitúcii: "Všetci muži, ak sú normálni, chodia za ženami. Ženy tohto typu ich oslovujú na ulici a potom idú spolu. V Paríži na to majú veľké domy - tatino tam bol."

Anna zahynula v koncentračnom tábore

Anna si zapísala tieto poznámky 28. septembra 1942, zhruba tri mesiace po tom, ako sa jej rodina začala skrývať pred nacistami v tajnej časti amsterdamského domu. V auguste 1944 ich nacisti objavili a poslali do koncentračných táborov. Anna zahynula v koncentračnom tábore Bergen-Belsen vo veku 15 rokov, podľa všetkého na týfus.

Jediným z rodiny, kto 2. svetovú vojnu prežil, bol Annin otec Otto Frank. Po návrate do Amsterdamu našiel denník svojej dcéry, ktorý s pomocou rodinných priateľov vydal a ktorý sa stal jednou z najznámejších kníh minulého storočia.





