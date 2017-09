Holanďan Tom Dumoulin sa stal majstrom sveta v časovke na šampionáte v Bergene

BERGEN 20. septembra (WebNoviny.sk) - Holanďan Tom Dumoulin sa stal majstrom sveta v časovke v mužskej kategórii elite na šampionáte v nórskom Bergene. Po triumfe na Giro d´Italia si pretekár tímu Sunweb pripísal druhý veľký úspech v tejto sezóne. Na trati dlhej 31,1 km zvíťazil suverénnym spôsobom s náskokom 58 sekúnd pred Slovincom Primožom Rogličom a 1:21 min pred Britom Christopherom Froomom.





Štvornásobný a úradujúci majster sveta Nemec Tony Martin sa musel uspokojiť s 9. miestom s mankom 1:40 min na víťaza. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Dva tituly majstra sveta

"Nemôžem tomu uveriť. Je to úžasný pocit, mal som naozaj dobrý deň. Myslel som si, že môj powermeter nefunguje, ale šiel výborne. Prečo som sa rozhodol nemeniť bicykel? Dlho som váhal, ale včera som si povedal, že radšej nebudem riskovať. Som dobrý vrchár aj na časovkárskom bicykli. Bolo to dobré rozhodnutie. Mám dva tituly majstra sveta. Ten z tímovej časovky bol veľkým prekvapením, s nami sa určite nerátalo na zlato. Dnešný výkon ma prekvapil možno o čosi menej. Oslava? Svetový šampionát sa predsa ešte neskončil," uviedol Tom Dumoulin v prvej reakcii, cituje ho belgický portál Sporza.

"Robil som, čo som mohol, ale na náročnej trati sa dnes presadil najsilnejší pretekár. Klobúk dolu pred výkonom Dumoulina. Som rád, že som to vytiahol aspoň na tretie miesto," skonštatoval Christopher Froome, ktorý bol bronzový v časovke aj vlani na OH v Riu de Janeiro a pred piatimi rokmi na OH v Londýne.

Netradičný prvok v závere

Individuálna časovka mužov mala štart o 13.05 a vyvrcholila krátko pred 18.00 h, keď prišiel do cieľa posledný 65. pretekár v štartovnom poli úradujúci majster Nemec Tony Martin. Cyklisti absolvovali 27,6 km v rámci dvoch okruhov v Bergene a na záver netradičný prvok - technicky aj profilom náročné stúpanie Mount Floyen s dĺžkou 3,4 km, priemerným sklonom 9,1% a maximom 10,2.

Okrem množstva zákrut a zmeny smeru náročnosť stúpania spočívala aj v tom, že asfaltové úseky sa striedali s "kockami". Tento fakt favorizoval vrchárske či klasikárske typy časovkárov a to sa napokon aj premietlo do konečných výsledkov.

Froomovi patrí 10. miesto

Holandský favorit Dumoulin viedol na medzičasoch na 11,5 km aj 16,1 km s náskokom približne 10 sekúnd pred Austrálčanom Rohanom Dennisom, britskému favoritovi Chrisovi Froomovi patrilo až desiate miesto. Na méte 19,4 km mal suverénny Dumoulin k dobru už pol minúty pred obhajcom titulu Nemcom Tonym Martinom, Dennis klesol až do tretej desiatky.

Na poslednom medzičase (27,6 km) už za asistencie dažďa Dumoulin totálne kraľoval, druhý Bielorus Vasil Kirijenka zaostával o vyše 40 sekúnd, Froome poskočil na siedmu priečku. Záver po absolvovaní vyše 3 km dlhého stúpania bol už len potvrdením triumfu skvelého Holanďana pred Slovincom Rogličom, mocne finišujúci Froome to vytiahol na bronzovú pozíciu.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V CESTNEJ CYKLISTIKE

Bergen (Nór.) – streda:

1. Tom Dumoulin (Hol.) 44:41 min, 2. Primož Roglič (Slovin.) +58 s, 3. Christopher Froome (V. Brit.) +1:21 min, 4. Nelson Oliveira (Portug.) +1:29, 5. Vasil Kirijenka (Biel.) +1:29, 6. Gianni Moscon (Tal.) +1:30, 7. Wilco Kelderman (Hol.) +1:35, 8. Rohan Dennis (Aus.) +1:38, 9. Tony Martin (Nem.) +1:40, 10. Jan Tratnik (Slovin.) +1:43.

