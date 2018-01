Hokejisti Slovana Bratislava v prvom zápase roka podľahli CSKA Moskva

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC Slovan Bratislava podľahli hráčom CSKA Moskva 0:3 na domácom ľade v nedeľňajšom stretnutí KHL. Skóre stretnutia otvoril už v 5. min Igor Ožiganov a ešte v prvej tretine zvýšil na 2:0 Geoff Platt. Po bezgólovej druhej časti hry stanovil rezultát duelu v 54. min druhým gólom zápase Platt.

Slovan neuspel po dvoch víťazstvách nad fínskym Jokeritom Helsinki ešte v závere kalendárneho roka 2017. Moskovčania triumfovali už šiestykrát po sebe.





"Belasí" sú na 12. mieste Západnej konferencie so ziskom 47 bodov, CSKA Moskva je na druhom mieste a so 112 bodmi už má istú účasť v play-off.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

nedeľa



HC Slovan Bratislava – CSKA Moskva 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 5. Ožiganov (Okulov, Sorokin), 14. Platt (Ničuškin), 54. Platt (Marčenko, Blažijevskij)

Vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše: Garbutt 10 min za nešp. správanie, T. Voráček (obaja Slovan) 5+DKZ za seknutie a nešportové správanie, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gofman, Kislov – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, T. Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Z. Boychuk, Kašpar – J. Mikúš, Colby Genoway, Buchtele – Lamper, A. Šťastný, Garbutt – Skalický, Sádecký, Ščerbatov

CSKA: Sorokin – Robinson, Kiselevič, Marčenko, Nesterov, Ožiganov, Naumenkov, Blažijevskij – Ničuškin, Grigorenko, Telegin – Kaprizov, Šalunov, Šumakov – Ľubimov, Andronov, Žarkov – Okulov, Scott, Kuzmenko – Platt

I. TRETINA



Hokejisti bratislavského Slovana nevstúpili do zápasu dobre, už v 39. sekunde si nerozumeli pri striedaní a súperovi ponúkli presilovú hru. Moskovčania početnú výhodu síce nevyužili, no v 5. min otvoril skóre presnou strelou z pravého kruhu Ožiganov. O štyri minúty neskôr bol v šanci domáci J. Mikúš, no z veľkého uhla neprekonal pozorného Sorokina.



V dvanástej minúte hrali domáci opäť v oslabení, na trestnej lavici sedel Colby Genoway za držanie, hokejisti CSKA ani druhú presilovku nevyužili na gól. „Belasí“ hrozili najmä z protiútokov, v 14. min sa však do brejku dostali aj hostia a na 2:0 zvýšil rodák z Kanady reprezentujúci Bielorusko Platt. V závere tretiny hrali domáci i do tretice v oslabení, Moskovčania sa nepresadili. Štyridsaťsedem sekúnd pred koncom bol v šanci Colby Genoway, ale Okulov mu v poslednom momente zabránil ohroziť Sorokina.

II. TRETINA



Aj v druhej časti hry „belasí“ doplácali na pre nich prísny meter arbitrov, už v úvode na trestnej lavici skončil Lukáš Kašpar. Hráči CSKA mali príležitosť v 26. min, no strela Blažijevského neskončila za brankárom Slovana Jakubom Štěpánkom.



Ten istý hráč bol v šanci aj o tri minúty neskôr, no znovu uspel domáci gólman. V 31. min unikol súperovej defenzíve Ščerbatov, puk však betónom zastavil Sorokin. V 33. min hral presilovku Slovan po faule Šalunova – zahrali ju dobre a vytvorili si viaceré zaujímavé príležitosti, Sorokina neprekonal žiadny domáci hokejista.

III. TRETINA



V tretej časti hry sa do prvej vážnejšej situácie dostal Lamper po prihrávke A. Šťastného, no jeho strela našla pripraveného Sorokina. V 46. min nebezpečne vystrelil Kaprizov, puk skončil v Štěpánkovej lapačke.



Hostia potom využili päťminútovú presilovku v jej závere, v 54. min strelil druhý gól v zápase Platt. „Belasí“ mohli pred koncom zápasu aspoň znížiť, keďže rozhodcovia videli na ľade šesť hráčov CSKA, domáci ani druhú presilovku v zápase nevyužili.

HLASY:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Nehrali sme zle. V prvej tretine sme urobili nejaké chyby, pre ktoré sme prehrali. Mali sme veľa vylúčení a to nás stálo veľa síl. V druhej tretine sme hrali dobre. Teší ma najmä, že sme sa dokázali ubrániť pri oslabeniach, čo nám dávalo šancu na víťazstvo.“



Igor Nikitin (tréner CSKA Moskva): „Sme spokojní s výsledkom, hra sa vyvíjala v náš prospech od začiatku až do konca.“



Michal Řepík (útočník Slovana): „Góly sme nedali, hoci šance sme mali. Škoda, že sme ich nepremenili, zápas mohol vyzerať inak. Prvé dva góly, ktoré sme inkasovali boli dosť zbytočné a darovali sme ich súperovi. Tretí bol pekný. Ukázali sme, že s nimi dokážeme hrať, škoda, že sme sa nepresadili.“



Jan Buchtele (útočník Slovana): „Sú druhí v konferencii a vedeli sme, že to bude ťažký súper. Mali lepší pohyb a preto nás nepúšťali do žiadnych výrazných šancí či prečíslení. Presilovky sme mali iba dve, takže tam sme sa veľmi nemali ako presadiť.“



Juraj Mikúš (útočník Slovana): „Mali sme málo striel a CSKA je dobré mužstvo. Výborne hrali v defenzíve. My sme mali príliš veľa oslabení. Nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas, ale súper využil svoje šance.“



Jakub Štěpánek (brankár Slovana): „Pri druhom góle hráč predo mnou zabrzdil a všetok sneh skončil v mojej tvári a očiach, takže som chytal ‘na slepca’ a to ma naštvalo. Naozaj som nič nevidel a puk mi prepadol. Fauly, ktoré sme urobili boli zbytočné. Gól sme síce dostali až v závere päťminutového oslabenia, ale stále sme boli v obrannom pásme a stratili sme veľa síl.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.