Hokejisti Ruska si hladkým triumfom nad USA zaistili priamy postup do olympijského štvrťfinále

PJONGČANG 17. februára (WebNoviny.sk) - Tím Olympijských športovcov z Ruska triumfoval nad Spojenými štátmi americkými hladko 4:0 v sobotňajšom stretnutí B-skupiny na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Rusi viedli už od 8. min, keď sa strelecky presadil útočník SKA Petrohrad Nikolaj Prochorkin. Ten istý hráč v úvode prostrednej časti hry zvýšil na rozdiel dvoch gólov. V priebehu 29 sekúnd rozdelených prestávkou medzi druhou a treťou tretinou strelil dva góly skúsený kanonier Iľja Kovaľčuk.





Po ňom už neskóroval nikto a keďže Slováci nedokázali vo svojom zápase zvíťaziť nad Slovincami v riadnom hracom čase, Olympijskí športovci z Ruska obsadili v konečnej tabuľke B-skupiny prvé miesto a priamo postúpili do štvrťfinále.

ZOH 2018 v Pjongčangu





HOKEJ: B-skupina



Olympijskí športovci z Ruska – USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 8. Prochorkin (Mozjakin, Barabanov), 23. Prochorkin (Širokov, Mozjakin), 40. Kovaľčuk (Andronov), 41. Kovaľčuk (Vojnov, Andronov)

Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: KUBUŠ (SR), Öhlund (Švéd.) – Lederer (ČR), Pihlblad (Švéd.)



Zostavy:

OŠR: Košečkin – Gavrikov, Vojnov, Kiselevič, Nesterov, Zub, Zubarev, J. Jakovlev – Andronov, Kalinin, Kovaľčuk – Daciuk, Kaprizov, N. Gusev – Širokov, Prochorkin, Barabanov – Mozjakin, Grigorenko, Kablukov – Telegin

USA: Zapolski – Gunderson, Sanguinetti, Welch, Gilroy, Billins, Blum, Wisniewski – B. Butler, Chris Bourque, Greenway – O’Neill, Roe, B. Little – Donato, Terry, Arcobello – B. Gionta, Kolarik, Stoa – McCarthy

Konečná tabuľka B-skupiny



1. OŠR 3 2 0 0 1 14:5 6

2. Slovinsko 3 0 2 0 1 8:12 4

3. USA 3 1 0 1 1 4:8 4

4. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4

Pozn.: Pri rovnosti bodov je prvým kritériom pre určenie poradia výsledok vzájomného zápasu.

Hlasy

zdroj: OIS



Iľja Kovaľčuk (útočník Ruska, strelec dvoch gólov): „Do zápasu sme vstúpili dobre a strelili sme prvý gól. Výborne sme hrali v oslabeniach, a to bolo kľúčové. Ešte mi zostal nejaký pušný prah a dúfam, že pridám aj ďalšie góly. Je pozitívne, že sme postúpili priamo do štvrťfinále, pretože osemfinálový zápas uberie veľa energie. My budeme mať voľný čas a môžeme oddychovať.“



Brain Gionta (útočník a kapitán USA): „Mali sme odviesť lepšiu prácu a hrať rýchlejšie. V druhej tretine sme opäť mali nejaké svetlé momenty, ktorými sme sa mohli dostať do zápasu. Ak by sa nám to podarilo, mohlo to byť iné. Musíme si oddýchnuť a zabojovať o postup do štvrťfinále.“

Konečná tabuľka B-skupiny



1. OŠR 3 2 0 0 1 14:5 6

2. Slovinsko 3 0 2 0 1 8:12 4

3. USA 3 1 0 1 1 4:8 4

4. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4



Pozn.: Pri rovnosti bodov je prvým kritériom pre určenie poradia výsledok vzájomného zápasu.

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Elektronická koža Vám zmeria tlak, teplotu a môžete s ňou hrať aj videohry!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.