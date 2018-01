Hnutie Sme Rodina je za celoplošnú exekučnú amnestiu

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Hnutie Borisa Kollára Sme rodina je za vládny návrh celoplošnej exekučnej amnestie.

Celoplošná exekučná amnestia

Pre agentúru SITA to uviedol predseda hnutia a zdôraznil, že poslanci Sme rodina nie sú za odpustenie celého dlhu. "Za elementárnu spravodlivosť považujeme povinnosť vrátiť istinu, t.j. vrátiť požičanú sumu. Preto je nám najbližší celoplošný variant vládneho návrhu," priblížil poslanec Národnej rady SR Boris Kollár.





Zároveň pripomenul, že exekučná amnestia je pôvodne koncept Sme rodina. "Chceli sme pomôcť tým, ktorí uviazli v bludnom kruhu exekúcií, už si sami nevedia pomôcť a zaplatiť mnohonásobné nezmyselné navýšenie požičanej sumy, istiny. My navrhujeme exekučnú amnestiu celoplošne," dodal Kollár.

Sú viaceré možnosti, hovorí Fico

Možností, ako sa vyrovnať s exekúciami, je podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) niekoľko. Povedal to v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS s tým, že na Slovensku je viac ako 3,7 milióna exekučných spisov na súdoch. Ako uviedol, podľa odhadov to zadržiava 40 až 70-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zamestnali. Preto je politické rozhodnutie prijaté, aby sa našiel spôsob, ako problematiku riešiť.





„Mali me Koaličnú radu, kde pani ministerka spravodlivosti predstavila náročný komplexný návrh, ako sa postaviť k exekučným amnestiám. Sú viaceré možnosti. Buď pôjdeme len cestou posilnenia pracovného trhu, teda pomôcť tým, ktorí by sa inak zamestnali. Potom je druhá možnosť, venovať sa iba štátnym inštitúciám. Potom je tretia možnosť, venovať sa celoplošnej amnestii," povedal Fico s tým, že táto možnosť vyvoláva otázky, či je správna, keď exekúciám čelia aj ľudia, ktorí si zobrali na splátky televízory, chladničky a nemali ich z čoho splácať.

Na druhej strane si uvedomuje, že sú tu ľudia sociálne slabší. Do konca januára majú dať koaličné strany ministerke Lucii Žitňanskej k návrhu svoje stanovisko, za ktorý spôsob sú.

