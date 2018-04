Hnutie piatich hviezd už s Ligou nepočíta, o koalícii s Gentilonim rozhodne stranícke referendum

RÍM 24. apríla (WebNoviny.sk) - Talianske Hnutie piatich hviezd, ktoré zvíťazilo v marcových voľbách, zvažuje vytvorenie koalície s Demokratickou stranou súčasného premiéra Paola Gentiloniho a expremiéra Mattea Renziho. Tento krok bude musieť vedeniu strany najskôr odobriť vnútrostranícke referendum, v ktorom budú môcť hlasovať všetci členovia strany.

V utorok to v Ríme oznámil predseda Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio. Zároveň odkázal nacionalistickej strane Liga, že už s ňou vo svojich plánoch nepočíta. Di Maio sa uchádzal o koalíciu práve s touto stranou, no za podmienky, že sa Liga rozíde so stranou Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho, s ktorou bola v predvolebnej koalícii, čo Liga odmietla.



Parlamentné voľby v Taliansku sa konali 4. marca. Ako najsilnejší subjekt z nich vzišlo Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom stredopravá koalícia, v ktorej figuruje Forza Italia aj Liga. Na treťom mieste po stredopravej koalícii a Hnutí piatich hviezd skončila stredoľavá koalícia, v ktorej dominuje Gentiloniho a Renziho Demokratická strana.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.