Hnutie piatich hviezd chce na poslednú chvíľu zložiť vládu, požiadalo Mattarellu ešte o 24 hodín

RÍM 9. mája (WebNoviny.sk) - Talianske Hnutie piatich hviezd, ktoré zvíťazilo v marcových parlamentných voľbách, sa ešte na poslednú chvíľu snaží dohodnúť na vytvorení vlády s nacionalistickou stranou Liga.

Chcú predísť úradníckej vláde

Ako v stredu informoval taliansky prezidentský úrad, predseda Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio požiadal prezidenta Sergia Mattarellu o poskytnutie dodatočných 24 hodín času na dosiahnutie dohody. Neskôr informáciu potvrdil aj Di Maio. "Do 24 hodín budem mať novinky," povedal talianskym médiám.

Strany sa tak snažia predísť vzniku úradníckej dočasnej vlády, ktorej vytvorenie na pondelňajšom okrúhlom stole so všetkými parlamentnými stranami navrhol prezident Mattarella.



Hnutie piatich hviezd ani Liga s takýmto riešením nesúhlasia a obe strany vyhlasujú, že v prípade, ak sa nepodarí vytvoriť vládu, uprednostňujú radšej čo najrýchlejšie konanie nových volieb. S tými sa ráta aj v prezidentovom pláne, no podľa neho by mali byť až v roku 2019, čo je podľa Hnutia piatich hviezd aj Ligy príliš neskoro.

Rozdelení demokrati

Di Maio sa snaží prehovoriť Ligu na spoločné vládnutie už od volieb, no má podmienku, že súčasťou vlády nebude strana Forza Italia talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho, s ktorým bola Liga vo volebnej koalícii. To však predseda Ligy Matteo Salvini doteraz odmietal.

Hnutie piatich hviezd rokovalo o vytvorení vlády aj s Demokratickou stranou súčasného premiéra Paola Gentiloniho a expremiéra Mattea Renziho. Demokratov však otázka prípadného vstupu do koalície s Hnutím piatich hviezd hlboko rozdelila a v strane sa vytvorili dve frakcie, z ktorých jedna z nich si vstup do vlády vie za určitých podmienok predstaviť, no druhá trvá na tom, že takúto vládu podporovať nebude.

Výsledky volieb

Parlamentné voľby v Taliansku sa konali 4. marca. Ako najsilnejší subjekt z nich vzišlo Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom pravicová koalícia, v ktorej figuruje Forza Italia, Liga a krajne pravicová strana Bratia Talianska.

Na treťom mieste za pravicovou koalíciou a Hnutím piatich hviezd skončila stredoľavá koalícia, v ktorej dominuje aktuálne vládnuca Demokratická strana.

