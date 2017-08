Hnutie OĽaNO vyzýva Fica, aby SNS odňal ministerstvo školstva, pretože tam spôsobuje obrovské škody

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si uvedomuje, že ministra školstva Petra Plavčana riadi predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Preto hlavným cieľom hnutia nie je podľa poslankyne Veroniky Remišovej ani tak odstúpenie ministra Plavčana, ale hlavne to, aby sa SNS a pán Danko zriekli vedenia rezortu, pretože tam spôsobujú obrovské škody, ktoré priamo ohrozujú národné záujmy.



Ako povedala Remišová na tlačovej besede, je zjavné, že Danko má talent zamerať sa na "podstatné veci", ako napríklad horalky alebo žlté vagóny a v školstve zatiaľ z jeho strany najviac zarezonovala otázka brannej výchovy, či by žiaci mali, alebo nemali behať s plynovými maskami po lese.

„Odvolávame teda ministra, ale oveľa radšej by sme boli, ak by sa SNS ministerstva školstva vzdala tak, ako keď musela SNS opustiť ministerstvo životného prostredia po škandáloch s emisiami, pozemkami a neviem s čím všetkým ešte za prvej Ficovej vlády (v roku 2009 – poznámka SITA). Hoci nie som veľký optimista, kým sa to stalo, na poste ministra sa vtedy za SNS vystriedali traja ľudia, každý z nich musel s hanbou odísť (Jaroslav Izák, Ján Chrbet, Viliam Turský, pozn. SITA). Táto strana, žiaľ, môže na našom školstve a vede napáchať ešte veľké škody,“ vyhlásila Remišová.

Vašečkova výzva premiérovi

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka vyzval premiéra Roberta Fica, aby Plavčana odvolal a rezort školstva odňal SNS. Hnutie OĽaNO minulý týždeň vyzvalo predsedu SNS Andreja Danka, aby sa jeho strana vzdala rezortu školstva pre závažné zlyhania v riadení eurofondov na vedu a výskum.

OĽaNO zároveň začalo zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by mal byť odvolávaný minister školstva Peter Plavčan, pretože pri investíciách do vedy a výskumu za viac ako pol miliardy eur úplne zlyhal. To, čo predvádza SNS na ministerstve školstva je podľa OĽaNO hazardom s budúcnosťou Slovenska a je to proti národným záujmom.

Podľa Vašečku majú vyzbieraných zatiaľ polovicu z 30 podpisov potrebných na zvolanie schôdze. Hnutie o zvolaní schôdze komunikuje so stranou Sloboda a Solidarita a hnutím Sme rodina. To, že nemá ešte dostatok podpisov Vašečka zdôvodnil dovolenkovým obdobím.

Remišová pripomenula, že Andrej Danko doslova povedal k riadeniu ministra Plavčana: „Neberiem kritiku, že ho riadim. Budem ho riadiť, lebo aj ja som zodpovedný za ministerstvo, budem hovoriť, čo tam má robiť“.

Zmenené bodovacie kritériá

Minister Plavčan sa podľa Remišovej k eurofondom ani k zisteniam OĽaNO na svojej tlačovej konferencii v stredu 26. júla vôbec nevyjadril.

Upozornila, že Plavčan zavádzal, keď tvrdil, že kritériá výberu projektov boli schválené ešte v roku 2015, a teda on s nimi nič nemá. „Mám dokument z 18. mája 2016, ktorým ministerstvo zrušilo predchádzajúcu výzvu vyhlásenú pár mesiacov predtým za ministra Juraja Draxlera – ide o výzvu Priemyselné výskumné centrá (PVVC). V kolónke dôvod zrušenia výzvy je napísané: „podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku – zmena kritérií pre výber projektov“.

Koncom mája výzvu vyhlásilo ministerstvo pána Plavčana opäť, ale už so zmenenými bodovacími kritériami, hlavnou zmenou bolo zvýšenie počtu bodov veľmi subjektívneho kritéria „Miera originálnosti projektu“ z piatich na deväť bodov, upozornila Remišová.

Keďže v tejto výzve sú už známe úspešné projekty, je zrejmé, že aby projekt peniaze získal, mohol stratiť najviac dva body z celkových 45 bodov. „Táto zmena bodovania, ktorú po voľbách presadila SNS, preto mohla byť jedným z nástrojov na vyradenie projektov, ktoré strana vyradiť chcela,“ zdôraznila Remišová.

Kauza nástenkový tender

Plavčan podľa poslankyne všetky pochybnosti o svojej zodpovednosti za škandál s rozdeľovaním eurofondov odbil tým, že to mal na starosti niekto iný. Ten niekto iný sú však jeho podriadení a on ako minister je za nich podľa Remišovej zodpovedný.

„Vieme, že v kauze nástenkový tender sú súdení dvaja bývalí ministri za SNS, hoci takisto si nemyslím, že oni osobne pripínali na nástenku oznámenie o verejnom obstarávaní. Robili to ich ľudia, a oni sú za to zodpovední. Minister sa vyhovára, že za to nemôže, že výzvy riadi Výskumná agentúra. Lenže bol to pán minister Plavčan, kto po voľbách vyhodil riaditeľa tejto agentúry a dosadil tam nového, ktorý mal dovtedy na starosti projekt elektronického zdravotníctva,“ uviedla Remišová s tým, že o tom je známe, že je to úplne zbabraný projekt, stál desiatky miliónov eur a stále riadne nefunguje. „Ak sú teda v agentúre problémy, minister si za to môže sám a musí za to niesť zodpovednosť,“ dodala.

Plavčan prešiel podľa Remišovej úplným mlčaním najzávažnejšie pochybenie, a síce výber hodnotiteľov. „Kto mlčí, ten svedčí, beriem to ako potvrdenie toho, že zhoda mien nie je náhoda a dvaja z akože nezávislých hodnotiteľov sú vysoko postavení nominanti SNS na ministerstve školstva a pôdohospodárstva. Je to škandál. Takisto zástupcovia ministerstva tvrdia, že sa hodnotitelia žrebovali. Je zaujímavé, že napríklad medzi zamietnutými projektmi na strategický výskum, teda v tej neukončenej výzve, sú štyri projekty orientované na ekológiu a všetky štyri hodnotila tá istá dvojica hodnotiteľov,“ povedala poslankyňa OĽaNO, ktorej sa preto verzia o žrebovaní hodnotiteľov nezdá veľmi pravdepodobná.

Aké firmy dostali dotácie

Remišová upozornila na spoločnosť, ktorá mala podľa Finstatu tržby v roku 2016 menej ako dvetisíc eur a vo výzve na priemyselné výskumné centrá dostala dotáciu takmer sedem miliónov eur.

Zároveň zdôraznila, že ide o bratislavskú firmu, ale keďže podľa pravidiel výzvy musí hlavná časť projektu prebiehať mimo Bratislavského kraja, firma v projekte píše, že spolu s partnerom vytvorí spoločné pracovisko výskumu a vývoja v mieste prevádzky hlavného partnera - v priestoroch výskumno-vývojovej prevádzky Rajec, na adrese Nádražná 62.

„Máme fotky areálu, v ktorom by táto výskumno-vývojová prevádzka mala sídliť. Kedysi sa tam vyrábali koberce, dnes to ale vyzerá skôr ako Potemkinova dedina. Je správne, že ministerstvo chce podporiť výskum a inovácie v podnikoch mimo Bratislavy, ale mali by to byť fungujúce podniky, pri ktorých sa dá očakávať, že v regiónoch ostanú a budú tvoriť pracovné miesta,“ vyhlásila Remišová.

SNS sa celý systém rúca

Ďalšia spoločnosť so sídlom v bratislavskom River Parku dostala podľa Remišovej od ministerstva dotáciu viac ako päť miliónov eur na projekt s názvom Vedecko technická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe.

„Firma už vyhlásila verejné obstarávanie, v ktorom si chce za viac ako päť miliónov eur s DPH prenajať počítačovú infraštruktúru na realizáciu projektu. Kto sa chce na verejnom obstarávaní zúčastniť, musí zložiť zábezpeku vo výške 30-tisíc eur. Som veľmi zvedavá, kto toto verejné obstarávanie vyhrá, pretože si myslím, že ak by niekto chcel vymyslieť systém na vysávanie peňazí z grantu poskytnutého na vedu a výskum, nevymyslel by lepší systém,“ konštatovala poslankyňa OĽaNO.

Remišová tiež upozornila na firmu Dekonta s tržbami približne 80-tisíc eur a dotáciou takmer 6,5 milióna eur. „Partnerom projektu je aj spoločnosť WATER PARTNER SLOVAKIA s.r.o., ktorá minulý rok okrem platenia poplatkov za vedenie účtu nerobila prakticky nič, tržby mala nula eur. Jednou z dvoch majiteliek je Hana Slávičková. Osoba s rovnakým menom a bydliskom je zároveň členkou dozornej rady spoločnosti PRVÁ LOBBING, a.s., predsedom predstavenstva je Fedor Flašík, predsedom dozornej rady bol v rokoch 2003 až 2006 Martin Glváč. Slávičková je tiež členkou dozornej rady v spoločnosti DONAR Slovakia a.s., v ktorej tiež v minulosti pôsobil Martin Glváč,“ uviedla Remišová s tým, že SNS sa celý systém rúca, peniaze rozdelili vyslovene hlúpym spôsobom.

„Poškodzujú naše národné záujmy, oberajú šikovných ľudí, ktorých na Slovensku máme o cenné zdroje. Danko sa chválil, že riadi svojho ministra a ja sa pýtam: kde je pán Danko? Zrazu sa tvári ako mŕtvy chrobák, akoby to ani nebol jeho minister. Kedy konečne prevezme za tento neskutočný škandál zodpovednosť a vzdá sa rezortu školstva? Rovnako sa pýtam, prečo mlčí premiér Fico? Nie je predsa možné, aby sa pri takom obrovskom škandále predseda vlády tváril, ako keby mu to bolo jedno,“ vyhlásila.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.