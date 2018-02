Hnutie OĽaNO sa opäť pokúsi zvýšiť daňový bonus na deti, opiera sa aj o vyjadrenia ministra Kažimíra

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Poslanci hnutia OĽaNO ani nie po roku skúsia v parlamente opäť presadiť svoj návrh na zvýšenie daňového bonusu na deti pre pracujúcich rodičov.

Návrh neprešiel minulý rok

S rovnakým návrhom totiž neuspeli v júni minulého roka. Ak by suma životného minima zostala v roku 2019 rovnaká ako v tomto roku, daňový bonus na prvé dieťa by bol podľa návrhu 21,56 eura, na druhé dieťa 43,12 eura a na tretie a každé ďalšie dieťa 64,68 eura mesačne.





Pri troch deťoch by si tak daňovník mohol znížiť daň z príjmov o ďalších 64,68 eura, teda o 776,16 eura ročne. Predkladatelia sa pri opakovanom predložení návrhu opierajú aj o nedávne vyjadrenia ministra financií Petra Kažimíra, že Slovensko čakajú tri ekonomicky najlepšie roky za poslednú dekádu.

Pomocná ruka pre mladé rodiny

Ako uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec za OĽaNO Eduard Heger, ak rastú príjmy štátu, mal by vedieť podať pomocnú ruku mladým rodinám.

Ako dodal, jeho schválenie by pre štátnu kasu mohlo znamenať dodatočné náklady až 170 mil. eur. "Rozumieme, že to nie je najmenšia suma, ale otvára to otázky a sme pripravení o tom rokovať," povedal.

Návrh novely zákona o dani z príjmov je na programe aktuálnej schôdze Národnej rady SR. Poslanci by o ňom mali rokovať v najbližších dňoch.

