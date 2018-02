Hlina dostáva miesto medaily dýku do srdca, okomentoval Matovič zámer Vašečku po odchode z OĽaNO

Povedal to na štvrtkovom brífingu líder OĽaNO Igor Matovič. Ako dodal, Hlina urobil v KDH obrovský kus práce. „Začal čistiť KDH a staré štruktúry. Po tom, ako KDH vytiahol na úroveň parlamentnej strany, mu namiesto medaily dali dýku do srdca. Nie je to správne, ľudské ani kresťanské,“ uviedol.