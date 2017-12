Hlavným problémom vytvorenia nemeckej vlády je Seehofer a rodiny utečencov

BERLÍN 5. decembra (WebNoviny.sk) - Hlavným problémom pri snahe o vytvorenie budúcej nemeckej vládnej koalície je momentálne otázka, či majú mať za utečencami, ktorí dostali v Nemecku azyl, právo prísť aj ich najbližší rodinní príslušníci - manželky či manželia a deti. Vyplýva to z vyjadrení viacerých politikov zo strán, ktoré o budúcej koalícii rokujú.

Zelení trvajú na tom, že rodiny majú právo za azylantmi prísť a argumentujú, že ak by to tak nebolo, Nemecko by sa zachovalo veľmi nehumánne.





Podobný postoj má aj Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a dokonca aj významná časť Kresťanskodemokratickej únie Nemecka/Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Problémom je však postoj Horsta Seehofera, šéfa CSU, ktorý povolenie príchodu rodín utečencov jednoznačne odmieta. Aj v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Bild vyhlásil, že niečo také je preňho "nepredstaviteľné", keďže by to podľa neho "viedlo k masívnej migrácii".

