Hlavné výhody Cash4Car? Rýchlosť, férovosť a diskrétnosť

BRATISLAVA 26. februára 2018 (WBN/PR) - Už rade klientov v Českej republike a na Slovensku pomohla v ťažkej finančnej situácii služba Cash4Car. Prekonali ju vďaka úveru, ktorý získali proti hodnote svojho automobilu, ktorý navyše mohli sami naďalej používať. Ako Cash4Car funguje?

To hlavné je, že rýchlo, diskrétne. A férovo. To je dôležité, pretože potenciálny klient je v situácii, kedy potrebuje pomoc a potrebuje pomoc rýchlo. Napríklad sa živnostník dostane do situácie, kedy mu niekto nezaplatí faktúru, ale on svoje záväzky voči obchodným partnerom či štátu splniť musí.

Samozrejme sa môže obrátiť na banky alebo iných poskytovateľov úveru, ale to so sebou vo väčšine prípadov nesie kontrolu registrov a ďalšie záznamy v nich. Pritom väčšina z nás vlastní automobil, ktorý má hodnotu a proti nej je možné získať peniaze prakticky okamžite, a to až do výšky 80 % jeho hodnoty.

„O tom, že Cash4Car spoľahlivo funguje, sa presvedčili už stovky našich klientov. V priemere máme zhruba 15-20 klientov mesačne a toto číslo sa neustále zvyšuje. Najmä na Slovensku, kde sme našu službu spustili v novembri 2017, sa záujem zvyšuje a dopytu už registrujeme viac ako napríklad na Morave,“ hovorí Marek Zurian, riaditeľ .

Elegantné riešenie financií

Princíp služby je jednoduchý. Potenciálny klient kontaktuje Cash4Car, v ideálnom prípade pošle vopred kópiu technického preukazu a charakterizuje stav svojho vozu, na jeho základe prebehne ocenenie vozu, ktoré sa Cash4Car už snaží nemeniť. Nasleduje stretnutie, kde dôjde k rýchlej obhliadke vozu, podpisu jednoduchej zmluvy a do pol hodiny môže mať v ideálnom prípade klient peniaze v ruke, prípadne na ceste na účet, pretože na Slovensku musia byť všetky čiastky nad 5000 eur vyplácané prostredníctvom bankových operácií.

„Výhodou je, že týmto spôsobom môžeme požičať aj vysoké čiastky, napríklad aj niekoľko desiatok tisíc eur, čo by napríklad začínajúci podnikateľ v banke dostal ťažko. Samozrejme nepožičiame úplne každému. Aj keď neskúmame registre, záujemcom o naše služby, ktorí sú insolventní alebo v exekúcii, vyhovieť vo väčšine prípadov nevieme. Tu nás limitujú zákony,“ stanovuje Marek Zurian mantinely spolupráce.

Služby Cash4Car využívajú napríklad taktiež profesionálni športovci. Tí majú vysoké príjmy, ale môže sa stať, že im klub napríklad niekoľko mesiacov nezaplatí a potom musia riešiť situáciu, ktorú normálne nepoznajú. Keď potom zistia, že môžu vzniknutú situáciu elegantne vyriešiť tým, že si požičajú proti hodnote svojho luxusného automobilu, a navyše s ním môžu ďalej jazdiť. Boli nadšení.

Väčšina s autom jazdí ďalej

Podľa Marka Zuriana využíva možnosti s automobilom naďalej jazdiť až osemdesiat percent klientov. Ale sú samozrejme aj prípady, kedy automobil nie je potrebný. Podnikateľ ich má napríklad viac a bez jedného sa dokáže napríklad na dva mesiace zaobísť. V tom prípade Cash4Car zaistí bezpečné parkovanie na stráženom parkovisku, a ešte udržiava prevádzkyschopnosť auta, napríklad v prípade potreby nahustí pneumatiky či dobije baterku, aby s autom mohol klient kedykoľvek odísť.

„V priemere si klienti požičiavajú okolo päť tisíc eur, minimálna čiastka, kedy je ešte pre klienta efektívne Cash4Car osloviť, sa pohybuje okolo 1000 eur. Spravidla poskytujeme klientovi prostriedky krátkodobo na niekoľko mesiacov, ale náš prístup je plne individuálny. Vo výnimočných prípadoch sme potom schopní poskytnúť financie so splatnosťou až 24 mesiacov,“ hovorí Marek Zurian.

Pobočka Cash4Car na Slovensku zatiaľ úspešne pôsobí v Bratislave, v tomto roku by ale mali pribudnúť ďalšie dve, aby mala firma pokryté stredné a východné Slovensko a bola tak ku svojim zákazníkom bližšie. A vzhľadom k veľkému záujmu klientov na Slovensku o túto službu, ide o reálny cieľ. Okrem toho má Cash4Car tento rok v pláne expandovať na poľský trh.

Marek Zurian, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje už sedem rokov a firmu vybudoval, spolieha na to, že každý, kto služby Cash4Car využije, poskytne dobré referencie svojim známym. Preto dôkladne dbá vo svojom tíme na diskrétnosť a férový prístup. Zmluvy sú jednoduché a zrozumiteľné, dojednané podmienky vždy platia, klientov neprekvapia žiadne dodatočné alebo skryté poplatky.

„Služba je postavená tak, že klient v prípade potreby získa prostriedky pre preklenovací úver prakticky okamžite, a ešte si ušetrí administratívu v banke,“ dopĺňa riaditeľ Cash4Car.

