Hlavná odborníčka z ministerstva zdravotníctva odstupuje, môžu za to obhliadky mŕtvych tiel

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Pre problémy s obhliadkami mŕtvych odstupuje hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková. Informáciu priniesla TV JOJ, ktorej to potvrdila sama radkyňa.

Ako informovala televízia, Monika Palušková mala niekoľko stretnutí s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Aj s odbornou verejnosťou upozorňovala na to, aby sa vytvoril kompetentný zákon, aby boli obhliadky mŕtvych robené odborne, súdnymi znalcami a patológmi, ale aj lekármi, ktorí prejavia o to záujem, alebo budú preškolení. Minimálne v jednom semestri odborného štúdia.

Novelu ministerstvo nakoniec upravilo tak, že obhliadanie mŕtvych podľa Paluškovej vracia do obdobia spred 13 rokov.



"Palušková spolu s odborníkmi pripravovali formu zákona, ktorá bola odborná a súhlasili s ňou aj odborníci. Podľa Paluškovej je problém najmä to, že naďalej budú vykonávať obhliadky všeobecní lekári bez preškolenia. Obhliadky teda nerobia výhradne len súdni znalci a patológovia, ktorí sú na to vyštudovaní a lekári, ktorí by prejavili záujem pod podmienkou dôkladného a profesionálneho preškolenia," píše sa na webe televízie.

