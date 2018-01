Hirscher vyrovnal počet triumfov legendárneho Alberta Tombu, Žampa získal prvé body po zranení

ZÁHREB 4. januára (WebNoviny.sk) - Rakúšan Marcel Hirscher naďalej víťazí. Pripísal si už tretí triumf v slalome za sebou, tentokrát na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v chorvátskom Záhrebe.

Druhý skončil s odstupom piatich stotín sekundy jeho krajan Michael Matt, tretiu pozíciu obsadil so stratou 0,11 s Nór Henrik Kristoffersen. Slovenského reprezentanta Adama Žampu klasifikovali na 21. priečke.

50. víťazstvo vo svetovom pohári

Fenomenálny Hirscher nol po prvom kole druhý za Mattom, no v druhej jazde sa dostal pred krajana. Pred dvojicu Rakúšanov sa nedostal Kristoffersen, ktorý dosiahol najlepší čas druhého kola. Úradujúci majster sveta v slalome aj obrovskom slalome a zároveň šesťnásobný držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári Hirscher si pripísal jubilejné 50. víťazstvo v pretekoch SP v kariére, z toho 23. v slalome. V Záhrebe predtým zvíťazil trikrát - v rokoch 2012, 2013 a 2015.





V historickom rebríčku vyrovnal v počte triumfov v pretekoch SP legendárneho Taliana Alberta Tombu. "Znamená to pre mňa veľa. Nemal som to dnes ľahké, no som rád, že som zvíťazil. Zjazdovka v Záhrebe mi sedí," povedal Hirscher po pretekoch do kamier Eurosportu.

Prvé body po zranení

Hirscher si triumfom upevnil pozíciu na čele celkového poradia SP aj v hodnotení disciplíny. V oboch vedie pred Kristoffersenom.

Adam Žampa bol po prvom kole na 25. mieste, v druhom sa zásluhou deviateho najlepšieho času posunul na 21. stupienok. "Som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo bodovať. Teší ma, že sa mi to podarilo presne po roku. Dokázal som, že na to stále mám. V prvom kole som sa snažil ísť iba vo vyjazdených stopách, v druhom som chcel využiť čistú trať. Teší ma, že po zranení sú doma prvé body a je to dobrý začiatok, aby nás to všetkých nakoplo k tomu, nech ďalej pracujeme ešte viac," povedal po pretekoch Adam Žampa.

Druhý Slovák Matej Falat nedokončil svoju jazdu v 1. kole.

Svetový pohár 2017/2018

Záhreb (Chor.)



Slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher 1:50,60 s, 2. Michael Matt (obaja Rak.) +0,05 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,11, 4. Manuel Feller (Rak.) +0,79, 5. Luca Aerni (Švaj.) +1,64, 6. Alexis Pinturault (Fr.) +1,89, … 21. Adam Žampa (SR) +3,33, … Matej Falat (SR) nedokončil prvé kolo



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 17 z 37 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 674 bodov, 2. Henrik Kristoffersen 580, 3. Kjetil Jansrud 480, 4. Aksel Lund Svindal (všetci Nór.) 454, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 442, 6. Matthias Mayer (Rak.) 318, … 112. Adam Žampa (SR) 10



Poradie v hodnotení slalomu (po 5 z 12 slalomov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 354 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 295, 3. Michael Matt (Rak.) 228, 4. Luca Aerni (Švaj.) 213, 5. André Myhrer (Švéd.) 213, 6. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) 169, … 40. Adam Žampa (SR) 10

